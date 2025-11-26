넷마블, 바둑·장기 등 PC 게임 사이트 외부 해킹...고객정보 유출 정황 확인

‘바둑’, ‘장기’ 등 PC 게임 서비스를 제공하는 넷마블의 PC 게임 사이트 고객 정보가 외부 해킹으로 인해 유출된 정황이 확인됐다.

개인 고유식별정보·민감정보는 없는 것으로 알려졌으며, 원인·규모는 관계기관 조사 후 투명하게 공개한다는 계획이다.

26일 넷마블은 홈페이지 및 PC 게임 사이트 공지사항에 ‘개인정보 유출에 대해서 사과드립니다’ 제하의 사과문을 게재하고 “2025년 11월 22일 외부 해킹으로 인한 고객정보 유출 정황을 확인하고 대응 중”이라고 알렸다.

또한 “관련 법령에 따라 관계기관에 침해사고 발생 사실을 신고하고 현재 유출 원인·규모 등을 면밀히 조사하고 있다”고 설명했다.

넷마블, ‘바둑·장기’ 등 PC 게임 사이트 외부 해킹으로 고객정보 유출 정황 확인.

회사 측에 따르면, 지금까지 확인된 유출 범위는 ▲PC 게임 사이트 고객 정보(이름, 생년월일, 암호화된 비밀번호 등) ▲일부 전현직 임직원 정보(이름, 회사이메일, 전화번호 등) ▲2015년 이전 가맹 PC방 사업주 정보(이름, 이메일 주소 등) 등이다.

관련기사

넷마블 측은 “주민등록번호 등 고유식별정보나 민감정보 유출은 없었고, 유출된 비밀번호는 암호화된 상태로 해당 정보만으로는 악용이 불가능하다고 판단된다”고 설명했다. 또한 PC 게임 사이트 내 18종의 게임을 이용 중인 이용자들을 대상으로 비밀번호 변경을 권장했다.

이어 “이번 사고로 고객님께 불편과 심려를 끼쳐드린 점 머리 숙여 사과드린다. 유출 규모 등은 관계기관 조사가 나오면 즉시 투명하게 공개할 것”이라며 “고객 보호를 최우선 가치로 삼아 추가 침입 가능성에 대비해 시스템 전반에 대한 확대 점검을 진행하는 등 필요한 보호 조치와 재발 방지 대책 수립에 만전을 기하겠다”라고 덧붙였다.