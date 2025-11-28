넷마블, ‘세븐나이츠 리버스’ 오프라인 페스티벌 다음 달 14일 개최

넷마블(대표 김병규)은 넷마블넥서스가 개발한 수집형 RPG ‘세븐나이츠 리버스’의 오프라인 행사 ‘2025 세븐나이츠 페스티벌’을 진행한다고 28일 밝혔다.

이번 행사는 서울 잠실 DN 콜로세움에서 오는 12월 14일 열리며, 사전 신청을 통해 선정된 이용자 300명을 초청해 진행된다. 참가를 희망하는 이용자는 오는 30일까지 게임 내 공지사항에 게시된 설문조사를 통해 신청할 수 있다.

추첨을 통해 선정된 인원에게는 티켓 예매가 가능한 멤버십 코드가 전달된다.

행사 프로그램은 ▲오프닝 무대 ▲세븐나이츠 코스프레쇼 ▲성우쇼 등으로 구성된다. 특히 ‘세븐나이츠 리버스’ 개발진이 직접 무대에 올라 게임 콘텐츠에 대해 이용자들과 소통하는 시간도 마련될 예정이다.

현장에는 ‘세븐나이츠’ IP의 역사를 살펴볼 수 있는 히스토리 존과 포토존 등 다양한 어트랙션이 설치된다.

굿즈샵도 운영된다. 키캡, 장패드, 아크릴 피규어, 아크릴 코롯토 등 ‘세븐나이츠 리버스’ 한정판 굿즈와 기존 IP 굿즈가 판매되며, 일부 상품 구매 시에는 게임 내에서 사용할 수 있는 코스튬이 증정된다.