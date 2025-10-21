CJ제일제당 고메 소바바치킨, 마늘 넣은 ‘마쏘킥 순살’ 출시

CJ제일제당의 냉동치킨 브랜드 ‘고메 소바바치킨’이 누적 판매 2천만 봉을 돌파하며, 세 번째 신제품 ‘마쏘킥 순살’을 출시했다고 21일 밝혔다.

‘고메 소바바치킨’은 기름에 두 번 튀긴 닭고기에 CJ제일제당이 자체 개발한 ‘소스코팅 공법’을 적용해, 소스를 얇고 균일하게 입힌 제품이다. 냉동식품의 한계를 뛰어넘은 바삭한 식감으로 2023년 출시 이후 꾸준히 인기를 이어가고 있다.

이번 신제품 ‘고메 소바바치킨 마쏘킥(마늘쏘이킥) 순살’은 ‘매콤짭짤한 소이소스에 마늘로 킥!’이라는 콘셉트로, 매콤한 간장소스에 대파와 고추향을 더하고 마늘로 풍미를 살렸다. 감칠맛과 짭짤함이 어우러져 야식이나 맥주 안주로 즐기기 좋다.

신제품 마쏘킥 순살 (사진=CJ제일제당)

닭가슴살 특유의 퍽퍽한 식감은 줄이고 육즙을 살린 점도 특징이다. 얇은 소스 코팅으로 튀김 옷과 조화를 이루며 ‘소바바치킨’ 특유의 바삭한 식감을 극대화했다. 에어프라이어로 약 10분이면 조리가 가능해 간편하게 즐길 수 있다.

‘마쏘킥 순살’은 이마트, 트레이더스, 이마트 에브리데이, SSG닷컴과 CJ제일제당 공식몰 ‘CJ더마켓’에서 판매된다. 신제품 출시를 기념해 CJ더마켓에서는 오는 29일까지 리뷰 이벤트를 진행하며, 추첨을 통해 스타벅스 교환권 3만원권을 증정한다. 또 26일까지 진행되는 브랜드위크 기간에는 치킨 제품 3만원 이상 구매 고객에게 아이폰 17을 증정하는 이벤트도 열린다.

CJ제일제당은 ‘고메 소바바치킨’뿐 아니라 ‘CJ 자메이카 스타일 치킨’ 등 외식 전용 메뉴를 냉동치킨으로 구현하며 시장 확장에 나서고 있다. ‘자메이카 스타일 치킨’은 지난달 출시 후 B마트 ‘핫한 신상품 Top 30’ 1위를 기록했으며, 유튜브 협업 콘텐츠 누적 조회수가 800만 회를 돌파하는 등 초반 흥행을 이어가고 있다.

CJ제일제당 관계자는 “‘소스형 치킨’ 시장을 연 ‘고메 소바바치킨’이 이번에는 마늘 풍미를 더한 신제품으로 소비자들을 만난다”며 “앞으로도 차별화된 기술력을 기반으로 외식 수준의 맛을 구현해 소비자 선택의 폭을 넓혀가겠다”고 말했다.