이마트, 피코크 밀키트·델리 간편 먹거리 최대 30% 할인

이마트는 오는 26일부터 31일까지 피코크 밀키트와 키친델리의 모임용 즉석조리 먹거리들을 최대 30% 할인한다고 25일 밝혔다.

먼저 피코크 밀키트 3종을 1개 구매 시 정상가 대비 20% 할인된 가격에, 2개 이상 구매 시 30% 할인된 가격에 선보인다.

행사 상품은 ▲피코크 부채살 큐브 찹스테이크 ▲피코크 청양버터 바지락 술찜 ▲'피코크 새우듬뿍 감바스 3종이다.

이마트 밀키트 매대. (제공=이마트)

또 ‘피코크 수비드 소고기 함박스테이크’, ‘피코크 볼로네제 펜네 파스타’ 등 전자레인지로 간편하게 데워 먹을 수 있는 냉동 간편식도 20% 저렴하게 구매할 수 있다.

키친델리의 즉석조리 먹거리들도 할인가에 판매한다. 대표 상품으로는 연말 홈파티 시즌을 겨냥해 출시한 ‘시그니처 튀김플레터’를 신세계포인트 적립 시 6천원 할인된 1만9천980원에 선보인다.

이 밖에도 ‘허브페퍼 로스트치킨’은 신세계포인트 적립 시 3천원 할인된 9천980원에, ‘스시-e 프라임팩(24입)’ 초밥 역시 6천원 할인된 2만3천980원에 구매가 가능하다.

이마트는 송년회 등 다양한 모임이 있는 연말을 맞아 집에서도 손이 많이 가는 대용량 모임용 먹거리들을 간편하게 준비할 수 있도록 이번 행사를 기획했다.

연말을 앞둔 지난 15~23일 약 9일간 이마트 키친델리 먹거리 매출은 전월 동요일 11월 17~25일 대비 매출이 20% 늘었다. 밀키트 매출 역시 같은 기간 22% 증가했다.

관련기사

이마트는 간편 먹거리 외에도 ‘미국산·호주산 스테이크’ 기획전을 열고 미국산 소고기(부채·살치살·꽃갈비살)과 호주산 양고기(프렌치랙·숄더랙)'를 오는 31일까지 신세계포인트 적립 시 30% 할인한다.

정우진 이마트 마케팅 담당은 “송년회 등 모임이 많은 연말 시즌을 맞아 간편 먹거리 할인전 행사를 준비했다”며 “고객분들이 합리적인 가격에 연말 모임 먹거리를 준비하고 가족, 친구들과 행복한 시간을 보내길 바란다”고 말했다.