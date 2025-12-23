샴페인 63% 할인…CU, 연말 홈파티 기획전 진행

CU가 초저가 와인, 주류 할인, 파티팩까지 초가성비 연말 홈파티 기획전을 진행한다고 23일 밝혔다.

CU는 이날 초저가 TOA(Taste of Australia) 와인 2종을 선보인다. 가격은 각 4천900원으로 3병 1만2천원 행사를 상시 진행한다. 벌크로 수입 후 국내에서 병입해 가격을 최저로 맞췄다.

호주산 TOA 와인 2종은 대중적인 품종으로 만든 캐주얼 와인이다. ‘TOA 쉬라즈’는 붉은 베리 계열의 향과 부드러운 탄닌감의 레드 와인이고, ‘TOA 소비뇽블랑’은 특유의 열대 과일 향과 높은 산도의 화이트 와인이다.

CU 연말 홈파티 기획전. (제공=BGF리테일)

오는 24일부터 연말까지 기존 12월 주류 할인 행사에 13개 품목을 추가한 총 192종 대규모 할인전을 펼친다. 인기 와인 20종은 추가 할인이 적용돼 최대 34% 저렴하게 구매할 수 있다.

추가 할인 적용되는 행사 상품은 G7, 몬테스, 거브너, 옐로우테일 등이며 킴크로포드 소비뇽블랑은 기존 3만4천900원에서 34% 할인된 2만3천원에 구매할 수 있다. 192종 중 가장 할인율이 높은 것은 샴페인 ‘피에르 가스트로’로, CU 자체 할인에 제휴 결제 수단으로 추가 할인해 약 63% 저렴한 10만5천원이다.

와인 외에 다양한 주류 할인도 기획했다. 카스캔 4입과 참이슬 페트를 동시 구매 시 10% 할인하며 피스마이너스원 2종은 4캔 구매 시 1만2천원에 구매할 수 있다.

사케에서는 간바레 오또상, 위스키에서는 발렌타인 10년, 제임슨, 보드카 앱솔루트 피치도 할인 판매한다.

CU는 연말 파티를 더욱 풍성하게 준비할 수 있도록 나폴리맛피아 권성준 셰프와 협업한 가성비 먹거리 2종(미니 버거 플래터·치즈 고구마 피자)도 출시한다.