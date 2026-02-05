비트코인, 한때 7만달러 선 붕괴…거시변수·레버리지 청산 겹쳐

비트코인이 7만달러 선을 하회하며 시장에 공포감이 확산되고 있다. 거시경제 변수와 레버리지 청산이 동시에 작용한 결과로 풀이된다.

5일 가상자산 거래소 비트스탬프(Bitstamp)에서 비트코인은 한때 6만9101달러까지 급락했다. 이후 소폭 반등해 7만달러 선을 회복, 현재 7만999달러 선에서 거래되고 있다.

이번 비트코인 시세 급락 원인 중 하나로, 매파 성향의 케빈 워시가 차기 미국 연방준비제도(Fed) 의장 후보로 지명된 것이 영향을 미친 것으로 보인다.

비트코인 하락 이미지 (사진=챗GPT)

또 대규모 레버리지 청산도 가격 급락을 부추겼다. 가상자산 분석 데이터 플랫폼 코인글라스에 따르면 최근 24시간 동안 전체 가상자산 시장에서 발생한 청산 규모는 약 8억5367만달러에 달했다. 이 가운데 롱 포지션 청산이 약 7억1140만달러로 대부분을 차지했으며, 비트코인이 4억913만달러로 절반 이상을 기록했다.

가상자산 시장 전반의 투자 심리를 나타내는 공포·탐욕 지수는 11로 ‘극단적 공포’ 구간에 머물러 있다. 해당 지수는 0에 가까울수록 시장에 대한 공포가 크고, 100에 가까울수록 매수 심리가 강한 상태를 의미한다.