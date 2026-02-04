비트코인, 한때 7만3천 달러 붕괴…증시 불안에 ‘동반 약세’

비트코인이 한때 7만3000달러(약 1억592만원) 밑으로 떨어지면서 급락세를 이어가고 있다.

4일 코인마켓캡에 따르면 비트코인은 전일 대비 4.03% 하락한 7만 5548달러(약 1억962만원)에 거래되고 있다. 장중 한때는 7만 2945달러(약 1억584만원)까지 떨어지며 올해 들어 최저가를 기록했다.

이번 비트코인 급락은 미국 증시 변동성 확대가 가상자산 시장 전반의 매도세를 자극한 결과로 분석된다. 3일(현지시간) 나스닥 종합지수는 전 거래일 대비 1.43% 하락한 2만 3255.19에 마감했다. 같은 날 S&P500 지수는 0.84% 내린 6917.81, 다우존스 산업평균지수는 0.34% 하락한 4만9240.99를 기록했다.

비트코인 하락 이미지 (사진=챗GPT)

이번 증시 하락은 이번주 S&P500 편입 기업 100곳 이상이 실적 발표를 앞둔 가운데, 투자자들의 불안 심리가 반영된 결과로 풀이된다.

관련기사

일각에서는 가상자산 시장이 지난해 1월부터 이미 ‘크립토 윈터’에 접어들었다는 평가도 나온다.

매트 호건 비트와이즈(Bitwise) 최고투자책임자(CIO)는 “이는 강세장 조정이나 일시적 하락이 아니다”라며 “2022년과 같은 수준의 혹독한 크립토 윈터”라고 말했다.