DL, 석화 부진에도 4Q 흑자 전환…고부가·운영효율로 방어

DL이 지난해 4분기 주요 계열사 수익성 개선에 힘입어 흑자 전환에 성공했다. 하지만 석유화학 시황 악화에 따른 실적 감소로 연간 기준 수익성은 전년 대비 하락했다.

DL은 5일 지난해 4분기 연결기준 매출 1조 2304억원, 영업이익 111억원으로 잠정 집계했다고 공시했다. 전년 동기 대비 매출은 5.1% 감소한 반면, 영업이익은 흑자전환했다.

DL은 "DL케미칼 고부가 스페셜티 제품 수익성 증대와 DL에너지와 글래드 실적 개선에 힘입어 흑자 전환에 성공했다"고 설명했다.

DL케미칼은 석유화학 업황 불황에도 스페셜티 제품인 폴리부텐(PB)부문에서 높은 수익성을 내며 실적을 방어했다. 크레이튼은 연중 진행한 원가절감 및 운영효율 개선활동 효과로 4분기 손익이 전년 동기 대비 216억원 개선됐지만, 영업손실 561억원으로 적자를 이어갔다.

의료용 이소프렌(IR) 라텍스를 생산하는 카리플렉스는 4분기 싱가포르 신공장 운영이 안정화되며 4분기 영업이익이 전년 동기 대비 222% 급증한 209억원을 기록했다.

다만 스페셜티 수익성 개선에도 불구하고 범용 석유화학 업황이 부진한 영향으로 DL케미칼은 지난해 4분기 연결 기준 영업손실 408억원을 기록했다. 연간 기준으로는 영업이익 806억원으로 흑자를 유지했지만, 전년 대비 60.1% 감소했다.

DL에너지는 계절적 비수기에도 미국 LNG 발전소 용량요금 단가 상승 효과가 이어지며 견조한 실적을 냈다. 지난해 4분기 매출은 388억원, 영업이익은 282억원으로, 각각 전년 동기 대비 40.1%, 69.9% 증가했다.

호텔 계열사 글래드는 외국인 관광객 증가세와 함께 코로나19 이후 감소했던 제주 내국인 수요가 반등하며 업황 호조가 지속됐다. 이에 따라 지난해 4분기 영업이익 98억원을 기록했으며, 분기 기준 역대 최대 실적이다.

DL 관계자는 “석유화학 업황 부진이 지속되고 있지만 스페셜티 경쟁력을 갖춘 주요 자회사들의 구조적 수익 기반은 여전히 견조하다”며 “글로벌 발전 사업과 국내 호텔 산업의 경영환경은 올해 개선될 것으로 전망된다”고 밝혔다. 이어 “고부가 제품 확대와 운영 효율 제고를 통해 수익성을 지속적으로 강화해 나갈 계획”이라고 덧붙였다.