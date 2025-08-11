DL그룹, 유상증자 단행…여천NCC 부도 위기 한숨 돌리나

DL케미칼이 유상증자를 단행하며, 여천NCC가 당장 부도위기를 넘기게 될 가능성이 높아졌다.

DL케미칼은 11일 긴급 이사회를 열고 약 2천억원 규모 유상증자를 결정했다. 뒤이어 지주사 DL도 이사회를 열고 DL케미칼에 대한 1천778억원 규모 유상증자 참여를 승인했다.

DL은 자회사 재무구조 개선을 위해 증자를 단행한다고 밝혔다. DL케미칼이 유상증자를 단행하고, DL은 DL케미칼 주식 82만3086주를 약 1천778억원에 추가 취득하는 방식이다. 증자 자금 상당수는 여천NCC에 투입될 것으로 관측된다.

여천NCC 제2사업장

경영 실태 점검을 이유로 지원에 부정적인 입장이던 DL그룹이 결국 입장을 선회한 것이다. 앞서 대규모 적자에 대한 책임 소재를 두고 공동 대주주인 한화그룹과 DL그룹이 충돌했고, 자금 수혈을 결정하는 과정에서 대립각을 세웠다.

이날 DL그룹 측은 "여천NCC 대주주로서 책임경영을 실천하고 여천NCC의 제대로 된 정상화와 경쟁력 확보를 위해서 최선을 다할 계획"이라고 밝혔다.

DL케미칼도 "한화와 공동으로 운영하고 있는 TFT를 통해 여천NCC에 대한 경영상황을 분석한 뒤에 실질적인 경쟁력 강화 방안과 제대로 된 자생력 확보 방안을 도출해 실행해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

여천NCC는 국내 에틸렌 생산능력 3위 기업으로 업황 사이클에 따라 연간 3천억원에서 1조원대 이익을 내던 알짜 회사였다. 하지만, 2020년대부터 중국발 공급과잉 여파로 실적 부진에 시달리고 있다. 지난 3월 주주사 간 협의를 통해 각 1천억원씩 출자하여 2천억원 규모로 증자했으나, 누적 손실로 인해 추가 지원이 필요한 상황이다.

관련기사

다만, 한화 측은 DL그룹 유증 발표 후에도 여전히 워크아웃을 경계하는 분위기다. 한화그룹은 "증자를 결정했다는 공시가 있었지만 자금 용도가 운영자금으로 기재돼 있어 실제로 DL이 여천NCC에 자금을 지원할 의사가 있는지 확인이 어려운 상황"이라며 "DL케미칼 자금 지원 이사회, 합작법인인 YNCC 이사회 주주사로부터 차입 결의를 거쳐야 하는데 이와 같은 추가적 조치가 있지 않은 상황"이라고 주장했다.

이어 "자금 지원과 관련해 한화측과 어떠한 협의도 진행한바 없다"며 "신속하게 한화와 협의해 공동으로 자금을 지원해 조속한 정상화가 이루어지기를 희망한다"고 강조했다.