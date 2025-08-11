한화, DL 유증에도 경계…"여천NCC 자금 지원 불확실"

DL그룹이 유상증자를 통해 여천NCC 지원 ‘실탄’을 마련했지만, 한화그룹은 실제 지원 여부에 의문을 제기하며 맞섰다. 자금 투입 조건과 원료 공급 계약을 둘러싼 둘러싼 입장차를 좁히지 못한 채 갈등을 이어가고 있다.

한화그룹과 DL그룹이 합작해 설립한 여천NCC는 이달 말 운영 자금 부족으로 부도 위기에 내몰렸다. 회사채 발행과 대출이 사실상 불가능해 그룹 차원 자금 수혈이 필요한 상황이다. 공동 대주주인 한화그룹은 추가 지원을 통해서라도 여천NCC 디폴트는 막겠다는 입장이지만, DL그룹이 추가 지원을 거부하며 양 사가 충돌했다. 지난주 이같은 사실이 알려지며 일부 비난 여론이 생겨나자 DL그룹은 유상증자를 단행하며 여천NCC에 자금을 수혈할 수 있는 실탄은 우선 확보했다.

여천NCC 사업장 (사진=뉴시스)

DL케미칼은 11일 긴급 이사회를 열고 약 2천억원 규모 유상증자를 결정했다. 뒤이어 지주사 DL도 이사회를 열고 DL케미칼에 대한 1천778억원 규모 유상증자 참여를 승인했다. DL은 공시를 통해 자회사 재무구조 개선을 위해 증자를 단행한다고 밝혔다.

DL은 "여천NCC 대주주로서 책임경영을 실천하고 여천NCC의 제대로 된 정상화와 경쟁력 확보를 위해서 최선을 다할 계획"이라고 밝혔다. DL케미칼도 "한화와 공동으로 운영하고 있는 TFT를 통해 여천NCC에 대한 경영상황을 분석한 뒤에 실질적인 경쟁력 강화 방안과 제대로 된 자생력 확보 방안을 도출해 실행해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

DL "무작정 자금만 투입하는 것이야 말로 책임경영 외면"

다만, DL그룹은 여천NCC 부실 문제에 대한 근본적인 원인 분석과 이에 따른 해결방안 마련이 가장 급한 문제라는 입장에는 변함이 없다. 책임 있는 주주라면 회사의 부실문제를 미봉책으로 방치하기 보다는 해법을 제시할 수 있어야 한다는 것이다.

아무런 설명과 원인 분석 없이 증자만 남발하는 것은 여천NCC의 정상화에 전혀 도움이 되지 않다는 것이 DL 측 입장이다. 무작정 자금만 투입하는 것이야말로 책임경영을 외면한다는 이유에서다.

최근 개정된 상법 등에 따라 대주주 책임이 적극적으로 강조되고 있는 상황에서 여천NCC의 경영상황에 대한 정확한 진단이 가장 중요하고 시급한 문제라는 점을 강조했다. ‘묻지마식 증자 요청’이 반복되고 있다는 것을 DL 측은 지적했다.

올해 3월 여천NCC의 시황 악화 등에 따른 요청으로 DL과 한화가 각각 1천억원씩 증자를 실행했을 당시 여천NCC로부터 '3월 증자가 진행되면 연말까지 현금흐름 상 문제가 없을 것이다'라는 보고를 받았지만 불과 3개월이 지난 시점에 상세한 설명 없이 양 주주사에 1천억원 이상의 증자, 지급보증 또는 대여를 요청해 왔다.

DL 측은 "그렇다면 당시 보고는 거짓이었거나 아니면 경영 부실이 그만큼 심각하게 방치된 것이었다는 결론인데, 어느 쪽이든 주주와 시장을 기만한 행위”라며 "여천NCC에 대한 정확한 경영상황 판단도 없이 묻지도 따지지도 않고 돈을 지원한다는 것이 주주와 경영진으로서 올바른 판단인지 의문"이라고 지적했다.

현금흐름은 왜 안 좋아진 것인지, 영업하락 때문이라면 자구책은 얼마나 실행가능한 수준으로 갖춰져 있고, 그것들을 실행했을 때 주주가 얼마나 지원을 해야 하는지 제대로 된 구체적인 내용이 있어야지 합리적인 지원에 대한 의사결정을 할 수 있다는 입장이다.

최근 주주 보호 정책이 강화되고 있는 시점에서, 합당한 근거와 절차적 정당성 없이 증자를 강행하는 한화의 태도는 원칙을 강조하는 현 기조와 정면으로 배치되는 행동이라는 지적도 덧붙였다.

한화 "아직 자금지원 협의 진행 안 해…유증 만으론 지원 여부 불확실"

한화그룹은 지난주 여천NCC 이사진 중 DL이 지명한 이사들이 자금지원을 반대해 이달 21일까지 자금 확보를 못 할 경우 채무불이행(디폴트)이 불가피하다고 밝혔다.

한화그룹 측은 "악화된 석유화학 시장 환경에서 여천NCC 워크아웃 신청은 업계 동반 부실을 물론 국내 경제 상황에 심각한 악영향을 초래할 수 있다"며 "호시절에 수많은 배당금을 챙겨놓고 회사가 어렵다고 무책임하게 구는 것은 '모럴 해저드'"라고 꼬집었다.

이후 DL 측은 입장을 선회해 유상증자를 단행하며 자금 지원의 물꼬를 텄다. 하지만 한화그룹 측은 증자를 결정했다는 공시만으로는 자금 지원 여부가 불확실하다며 여전히 경계하는 모습이다.

한화그룹은 "자금 용도가 운영자금으로 기재돼 있어 실제로 DL이 여천NCC에 자금을 지원할 의사가 있는지 확인이 어려운 상황"이라며 "지원이 이루어지려면 DL케미칼 자금 지원 이사회, 합작법인 YNCC 이사회 주주사로부터 차입 결의를 거쳐야 하는데 이와 같은 추가적 조치가 있지 않았다"고 지적했다.

이어 "DL은 자금 지원과 관련해 한화측과 어떠한 협의도 진행한바 없다"며 "한화는 자금 지원의사가 확고한 만큼 공동 자금 지원을 통해 여천NCC의 조속한 정상화가 이루어지기를 희망한다"고 강조했다.

원료 둘러싼 갈등 평행선…한화 "세무조사 결과 무시" vs DL "유리한 조건만 고집"

양사의 갈등 이면에는 여천NCC 자생력 확보와 직결되는 가장 핵심적인 문제인 원료가 공급계약 문제가 자리하고 있다. 양사의 원료를 둘러싼 갈등이 1년 가까이 이어져 온 것이 이번 자금 지원 문제에서 터졌다는 시각도 있다.

DL은 여천NCC 원료가 갱신 계약에 최소 변동비 부분이 확보되는 방향으로 협상을 하고 있는데, 가격 하한을 없애자는 한화의 입장이 고수되면서 가격협상이 교착상태에 빠져 있다는 입장을 피력했다.

DL은 “여천NCC가 가격 경쟁력을 확보할 수 있는 단가로 에틸렌을 거래하며, 여천NCC의 자생력을 키우고자 했다”며 “반면 한화는 여천NCC가 손해볼 수 밖에 없는 가격만을 고수하는 등 자사에게 유리한 조건만 고집했다”고 했다.

또 "한화가 제시한 계약안은 동일 물량 기준 자사에 큰 이익을 주지만, 파트너인 DL과 관계사인 여천NCC에는 손해를 입히는 것"이라며 "DL은 여천NCC 손익이 개선되는 조건(하방 cap 설정, 20년 장기계약 등)을 제안했지만, 한화는 이를 거부했다"고 덧붙였다.

그러면서 지난주 한화그룹이 DL그룹에 했던 '모럴해저드'라는 비난을 그대로 돌려줬다. DL은 "한화의 주장대로 원료가 공급 가격 계약이 진행되면 여천NCC 부실은 향후에도 지속적으로 반복될 수 밖에 없다"며 "한화그룹의 무책임한 ‘모럴 해저드’로 여천NCC 경쟁력과 자생력이 무너지고 있다"고 말했다.

이어 "한화는 올 초부터 대주주로서 의무를 망각하고 여천NCC 외 다른 석유화학회사로부터 에틸렌을 구매하기 위해서 접촉하는 등 여천NCC의 어려움을 가중시키고 있다"며 "공동 TFT에서 여천NCC에 대한 합당한 지원책을 도출하는 대신 파트너사를 압박하는 언론 플레이가 과연 여천NCC 발전에 도움이 되는지 의문"이라고 꼬집었다.

(사진=여천NCC 홈페이지)

한화그룹은 즉각 DL그룹의 이같은 주장이 사실을 왜곡했다며 입장 자료를 냈다.

한화그룹은 지난 25년 동안 여천NCC를 통해 2조 2천억원 배당금을 챙기고도 1천500억 지원을 거부해 부도 위기를 불러일으킨 DL이 수많은 언론의 비난에 직면하자 사실과 다른 주장을 펴고 있다고 직격했다.

한화그룹은 DL에서는 한화 측이 일방적으로 지난해보다 저렴한 가격으로 에틸렌을 한화 계열사들에 공급해 여천NCC 의 손해를 누적시켰다고 주장하고 있으나, 동 가격은 DL이 거래하는 가격과 같고, 또한 올해 현재 시장에서 거래되고 있는 가격 수준이라고 설명했다.

한화그룹은 "에틸렌 거래량은 한화가 100만톤/년, DL은 40만톤/년 수준으로 한화가 2~3배 많이 사용하고 있으나, 한화는 대량 거래에 따른 물량 할인도 받지 못하고 있다"며 "원부원료 계약을 시장가격 수준으로 책정하자고 주장하는 것은 법인세법 및 공정거래법에서 정하는 시가로서 거래하여 법위반의 소지를 제거하기 위함이며, DL이 공급받는 제품에 대해 시장가격으로 변경을 반대하는 것은 법인세 추징 공정거래법 위반 등의 위험에도 불구하고 부당한 이익을 지키려는 것"이라고 주장했다.

에틸렌과 DL 측에만 거래되는 C4RF1 등은 국세청 조사에서 ‘시장가 대비 저가 거래’로 지목 받은 대표적인 품목으로, 국세청 추징금 96%를 차지하고 있다. 국세청 가이드라인에 따라 시장가격으로 계약이 새롭게 체결돼야 하나 DL은 받아들이지 않고 있다는 것이다.

한화그룹은 "저가공급으로 법인세가 추징된 가격 조건을 유지하는 것은 명백한 불법이며 향후 세무조사 시 동일한 추징을 받게 되므로, 시장가격이 반영된 거래조건으로 거래해야 하는 것이 원칙"이라며 "DL은 조금이라도 싸게 원료를 공급받으려고 국세청 조사 결과를 의도적으로 무시하고 있는 상황"이라고 덧붙였다.