크래프톤, 탑다운 CQB 슈팅 '블라인드스팟' 얼리 액세스 출시

크래프톤(대표 김창한)은 신작 'PUBG: 블라인드스팟'(이하 블라인드스팟) 얼리 액세스를 출시했다고 5일 밝혔다.

블라인드스팟은 탑다운 뷰 기반의 5대5 PvP 슈팅 게임으로, 실내전 위주 전장에서 슈팅 액션을 통해 근접전투체계(이하 CQB) 전술과 전략 플레이를 직관적으로 구현한 것이 특징이다. 탑다운 시점에서도 현실적인 슈팅 조작과 박진감 있는 전투를 경험할 수 있도록 설계됐다고 회사 측은 설명했다.

이번 얼리 액세스는 한국 시각 기준 오늘(5일)부터 글로벌 게임 유통 플랫폼 스팀을 통해 제공된다. 무료로 이용 가능하다. 또 엔비디아 지포스나우를 지원해 다양한 운영체제 환경에서 게임을 즐길 수 있다.

이번 얼리 액세스는 정식 출시 전까지 전 세계 게이머와 적극 소통하며 게임을 발전시켜 나가는 오픈 개발의 시작 단계다. 개발팀은 이용자 피드백을 바탕으로 업데이트를 이어가며 게임 완성도를 높여 나갈 계획이다.

이번 얼리 액세스에서는 신규 콘텐츠도 함께 공개됐다. 그동안 공개된 적 없던 신규 수비 전용 캐릭터 '블레이즈'가 추가돼 화염병을 활용한 새로운 수비 전술을 구사할 수 있다.

또 얼리 액세스 오픈 이후 일주일 뒤인 오는 12일에는 경쟁전 시즌1이 시작될 예정이다. 이와 함께 트위치와 치지직에서 각각 20명의 스트리머가 참여하는 크리에이터 대회도 예정돼 있어 다양한 플레이 스타일과 게임 재미를 선보일 계획이다.

블라인드스팟은 PUBG 지적재산권(IP)의 세계관 확장을 실험하는 스핀오프 신작으로, 기존 PUBG IP와의 연결성을 바탕으로 새로운 방향성을 제시한다. PUBG: 배틀그라운드로부터 수십 년이 흐른 세계를 배경으로, 블루존 제어 기술에서 발전한 '크립트'라는 장치를 둘러싼 다양한 인물 간의 갈등과 협력을 다룬다.

장태석 PUBG IP 프랜차이즈 총괄은 "PUBG IP 프랜차이즈는 블라인드스팟을 시작으로, PUBG IP만의 고유한 재미를 전 세계 팬에게 선사하기 위해 다양한 플랫폼과 장르의 신작을 확대해 나갈 계획"이라고 전했다.

양승명 블라인드스팟 PD는 "보다 많은 게이머가 블라인드스팟을 경험할 수 있도록 무료 플레이 형태로 서비스된다"며 "이번 얼리 액세스는 이용자와 실시간으로 소통하며 자주 업데이트해 나가는 오픈 개발의 시작"이라고 밝혔다.

PUBG: 블라인드스팟은 스팀 위시리스트 및 팔로우를 통해 향후 업데이트 소식을 확인할 수 있다. 디스코드 커뮤니티를 중심으로 개발 과정과 변경 사항을 지속적으로 공유할 예정이다.