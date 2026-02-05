"겨울 지나간 에란겔"…크래프톤 '배틀그라운드', 40.1 업데이트

크래프톤(대표 김창한)은 'PUBG: 배틀그라운드'(이하 배틀그라운드)에 40.1 업데이트를 진행했다고 5일 밝혔다.

이번 업데이트를 통해 에란겔 맵이 익숙한 전장의 모습으로 돌아왔다. 시즌 한정 콘텐츠인 '에란겔: 서브제로'의 아이템과 피처가 제거됐다. 비밀의 방에서 획득 가능한 아이템도 조정됐다. 전장에는 파괴 가능한 가스통이 새롭게 추가됐으며, 레드존과 페리가 다시 등장한다. 이외에도 전반적인 건물의 실내조명이 개선됐다.

전투 중 상황 인지를 돕기 위한 사용자화면(UI) 개선도 적용됐다. 투척 무기를 들거나 교체할 시 화면 우측 하단에 보유 중인 투척 무기 목록과 수량이 표시된다. 팀원 상태 정보 UI에는 회복, 소생, 업기, 수영 등 팀원이 수행 중인 주요 행동을 나타내는 아이콘이 추가됐다. 또 미니맵에는 블루존 진행 상황을 확인할 수 있는 시각 요소가 적용됐다.

사진자료_#1_배틀그라운드 ‘에란겔’ 맵 업데이트 진행

상점에는 신규 테마 '2026 설맞이 대축제'를 선보였다. 밀수품 상자, 제작소 패스, 스텝 업 팩, 전리품 팩을 통해 다양한 전장을 테마로 한 신규 성장형 무기 스킨과 크로마를 만나볼 수 있다. 설맞이 대축제를 기념하기 위한 특별 이벤트도 진행된다. 특정 스킨을 장착하는 미션을 수행하면 '버려진 무기고' 커스텀 로비 스킨을 획득할 수 있다.

이외에도 ▲일부 DMR 총기의 밸런스 조정 ▲경쟁전 시즌 40 시작 및 시즌 39 보상 제공 ▲웹 환경에서 2D 리플레이를 확인할 수 있는 'PUBG 브릿지' 서비스 개시 등이 진행됐다.