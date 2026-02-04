크래프톤, AI 트랜스포메이션 총괄에 임경영 전 롯데온 CTO 영입

크래프톤은 AI 트랜스포메니션 헤드(VP)에 임경영 전 롯데온 최고기술책임자(CTO)를 영입했다.

4일 업계에 따르면 임경영 VP은 크래프톤 내 신설 조직인 'AI 트랜스포메이션 본부'를 총괄한다. 이 조직은 전사 AI 전략 수립과 핵심 기술 확보, 파트너십 체결 등을 전담한다.

임 VP는 서울대학교 컴퓨터공학 학·석사 과정을 마친 후, 국내 주요 IT 및 게임 기업을 거친 기술 전문가다. LG전자, NHN, 엔씨소프트, 넥슨 등에서 개발 실무를 수행했고, 인터파크트리플과 롯데온에서는 CTO를 역임했다.

임경영 크래프톤 AI 트랜스포메이션 총괄. 사진=지디넷코리아

크래프톤은 임 VP가 넥슨과 롯데온 등에서 주도했던 디지털 전환(DX)과 업무 혁신 경험을 높이 평가한 것으로 알려졌다. 그는 앞으로 크래프톤 내 AI 전환을 책임진다.