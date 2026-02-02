"배그 IP와 전통 공예의 만남"…크래프톤, ‘펍지 오늘전통협업 컬렉션’ 공개

크래프톤(대표 김창한)은 문화체육관광부(장관 최휘영)가 주최하고 한국공예·디자인문화진흥원(이하 공진원)이 주관한 ‘오늘전통협업’ 사업의 일환으로 전통 공예 창작자들과 함께한 ‘펍지 오늘전통협업 컬렉션’을 선보인다고 2일 밝혔다.

이번 사업은 전통문화 자산을 현대 산업과 연결해 새로운 콘텐츠로 확장하는 것을 목표로 하며, 크래프톤은 ‘PUBG: 배틀그라운드’ IP를 전통 공예 및 디자인 언어로 재해석하는 시도를 진행했다.

이번 협업에는 디자인 스튜디오 슈퍼포지션과 공예 팀 악티크가 참여해 게임 IP가 현대적 콘텐츠와 자연스럽게 결합할 수 있는 방향성을 제시했다. 크래프톤은 게임 IP 제공 및 기획 협업을 통해 전통 공예의 새로운 산업적 가치를 모색하는 데 힘을 보탰다.

관련기사

크래프톤, ‘펍지 오늘전통협업 컬렉션’ 공개.

슈퍼포지션과의 협업에서는 배틀그라운드의 '블루존'을 한국 전통 자개에서 착안한 ‘디지털 자개’ 개념으로 재탄생시켰다. 블루존을 병풍이라는 전통 오브제로 구현한 ‘펍지 블루존 병풍’과 ‘블루존 오브젝트 컵·접시 세트’ 등이 주요 결과물이다.

악티크는 전통 공예 기법을 일상에서 활용할 수 있는 라이프스타일 굿즈로 확장하는 데 초점을 맞췄다. 배틀그라운드의 상징성을 담은 ‘액막이 치킨이닭’과 자개 장식을 활용한 ‘프라이팬 손거울’ 등은 전통의 조형미와 실용성을 동시에 고려해 제작됐다.