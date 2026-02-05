민주당 "대미투자법 여야 합의...긴장 놓지 않겠다"

한병도 민주당 원내대표는 5일 “어제 민생과 국익을 위해 여야가 뜻 모아 대미투자특별법 처리를 위한 특위를 구성하기로 했다”며 “비준 동의라는 소모적 논쟁을 펼치지 않아도 된다는 점에서 큰 의미”라고 밝혔다.

한 원내대표는 이날 국회서 열린 정책조정회의에서 “특위 구성 1개월 이내인 3월 초까지 법안을 처리하도록 명시해 예측 가능성을 높였다”며 이같이 말했다.

그는 특히 “관세 불확실성을 확실하게 제거해 우리 기업이 마음 놓고 활동할 수 있도록 특별법 처리 순간까지 긴장을 놓지 않겠다”고 강조했다.

관련기사

민주당 정책조정회의, 사진_뉴스1

한 원내대표와 천준호 민주당 원내운영수석부대표, 국민의힘 송언석 원내대표와 유상범 원내운영수석부대표는 전날 비공개 회동을 가진 뒤 특위 구성에 합의하고, 관련 결의안을 본회의서 처리하기로 했다.

한정애 정책위의장은 “트럼프 대통령의 관세 압박이 임기 내내 반복되는 뉴노멀이 될 수 있는 만큼 대미투자특별법 등 관세 불확실성 해소에 힘쓰도록 하겠다”며 “국익이라는 최우선 가치아래 여야가 힘을 모아야 한다”고 했다.