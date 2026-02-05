"고물가엔 가성비"…롯데마트, 설 선물세트 본판매 시작

롯데마트가 오는 7일부터 16일까지 전점에서 설 선물세트 본판매를 시작한다고 5일 밝혔다.

롯데마트는 이번 본판매에서 5만원 미만 ‘가성비 선물세트’ 물량을 지난 설 대비 30% 확대한다. 동시에 고객 취향을 고려한 프리미엄 및 이색 상품도 선보인다. 고물가로 실속형 상품을 찾는 수요와 더불어 프리미엄 선물을 원하는 수요가 늘어난 ‘양극화 소비’ 트렌드를 반영한 결과다.

실제로 이번 설 선물세트 사전예약 매출을 분석한 결과, 5만원 미만 가성비 선물세트 매출은 전년 동기간 대비 35% 증가했다.

서울 중구에 위치한 롯데마트 제타플렉스 서울역점에서 고객이 직원에게 본판매 설 선물세트 설명을 듣고 있다. (제공=롯데마트·슈퍼)

이번 설 과일 선물세트는 전체 물량의 절반을 ‘가성비 세트’로 구성하고, 종류도 지난 설보다 약 2배 늘렸다. 지난 추석 인기를 끌었던 ‘정성담은 혼합과일’세트는 사과, 배, 애플망고 등 국산과 수입과일을 함께 담았다.

이번에는 고객 선택지를 넓히기 위해 5종과 11종에 이어 8종 세트를 추가했으며, 가격은 모두 3만 9900원이다.

수산은 김과 신선한 해산물 세트 중심으로 가성비를 챙길 수 있다. 사전예약 베스트 상품인 롯데마트 단독 상품 ‘대천 곱창김 선물세트 6캔’은 본판매에 맞춰 물량을 20% 늘렸으며 사전예약가와 동일한 2만 9900원에 판매한다.

가공식품과 일상생활용품도 인기 캐릭터 협업 상품과 ‘하나를 사면 하나를 더 주는(1+1)’ 행사를 통해 가격 부담을 줄인다.

벨리곰 장바구니가 들어있는 'CJ 스팸 벨리곰 에디션'은 엘포인트 회원가 3만 3210원이다. 5만 1800원의 '청정원 L3호'와 '청정원 L5호'는 1+1 행사와 더불어 교차구매도 가능해, 세트 하나당 2만 5900원에 구매할 수 있다.

축산 선물세트는 10만원 미만의 가성비 상품부터 맞춤형 프리미엄 상품까지 폭넓게 구성했다. 1등급 한우 국거리와 불고기로 구성된 ‘한우 정육세트 2호’와 ‘미국산 소 냉동 혼합갈비세트’는 엘포인트 회원가 9만 9000원에 판매한다.

이색 상품부터 60만원대의 프리미엄 선물세트까지 상품 구색도 다양화했다. 최강록 셰프와의 단독 콜라보 ‘최강록의 나야 와규 야끼니꾸 세트’는 사전예약가와 동일한 14만 9000원, 한우 투뿔 최고 등급의 ‘마블나인 구이혼합세트’는 엘포인트 회원가 69만 9000원에 선보인다.

사전 예약 기간에 진행했던 상품권 증정과 가격 할인 혜택은 본판매 기간에도 계속된다. 행사 카드로 결제 시, 선물세트 종류에 따라 최대 30% 할인한다. 구매 금액에 따라 최대 50만 원 상당의 상품권 증정 또는 즉시 할인 혜택을 제공한다.

심영준 롯데마트·슈퍼 판촉마케팅팀장은 “명절 선물 준비 부담을 덜어드리기 위해 가성비 선물세트 물량을 대폭 확대하고, 이색 선물세트 등 롯데마트에서만 만날 수 있는 차별화 상품을 강화했다”며 “고객들이 라이프스타일에 맞춘 합리적인 명절 선물을 준비할 수 있을 것”이라고 말했다.