이마트 "올 설 선물 키워드는 ‘차별화·혼합’”

이마트가 지난해 12월 26일부터 지난 27일까지 진행한 설 선물세트 사전예약 중간 분석 결과, 과일과 축산 등 신선 선물세트 매출이 전년 설 동기간 대비 28% 증가했다고 29일 밝혔다.

단순 할인 중심에서 벗어나, 품종·구성 등에서 차별점을 둔 신선 선물세트가 매출을 이끌었다는 분석이다.

먼저 축산 선물세트는 전년 대비 매출이 26% 신장했다. 이마트 축산 바이어의 기획력이 반영된 ‘차별화 상품’들이 주목받았다. 과거 설 선물세트 시장이 한우에 집중됐다면, 올해는 돈육 선물세트 매출이 전년 대비 59% 늘며 선택지가 한층 다양해졌다.

이마트 차별화 축산 선물세트. (제공=이마트)

이마트는 5만원 이하의 가성비 구매 수요를 겨냥하고자 ‘항공직송 돈육 구이 특선’도 출시했다. 항공직송을 통해 신선한 품질을 확보한 것이 강점으로, 지난 설 완판에 힘입어 물량을 2배 이상 확대했다.

과일 선물세트에서는 여러 상품을 한 박스에 구성한 ‘혼합 선물세트’가 매출을 이끌었다. 이어지는 고물가에 단일 품목보다 여러 상품을 한 번에 즐길 수 있는 구성에 선호도가 높아진 영향이다.

올해 명절 대표 과일인 사과는 작황 부진으로 시세가 오르고 있는 반면, 배 작황은 비교적 안정적이다. 이에 사과 단품 선물세트보다는 가격 부담을 낮춘 ‘사과&배 VIP’ 등 혼합 구성 선물세트에 대한 선호가 확대되고 있다. 실제로 해당 상품의 매출은 전년 설 대비 142% 증가했다.

만감류 역시 혼합 세트 위주의 수요가 두드러졌다. 대표적으로 ‘시그니처 샤인&애플망고&한라봉’ 선물세트는 전년 대비 27% 신장했다. 반건시와 곶감을 함께 구성해 선택 폭을 넓힌 ‘상주곶감 혼합 세트’ 역시 매출이 3배 증가했다.

정우진 이마트 마케팅 담당은 “혼합 구성과 차별화 상품을 중심으로 선물세트 선택 기준이 달라지고 있다”며 “사전예약 기간에는 보다 합리적인 가격으로 설 선물을 준비할 수 있는 만큼 많은 관심을 바란다”고 말했다.