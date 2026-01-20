이마트, 설 선물세트 사전예약 매출 2배 이상 증가

이마트는 작년 12월 26일부터 지난 18일까지 24일간 사전예약으로 판매한 설 선물세트 매출이 지난해 설 동기간 대비 128% 증가했다고 20일 밝혔다.

명절 선물을 미리 준비하는 ‘얼리버드’ 고객 트렌드가 확대됨에 따라 이마트는 올해 사전예약 기간을 지난해 설 대비 9일 늘리고, 기간별·금액대별 상품권 증정 혜택도 최대 750만원까지 확대했다.

해당 기간의 사전예약 판매 데이터를 분석한 결과, 한 번에 선물세트를 100개 이상 구매하는 ‘대량 구매’ 매출이 지난해 설 동기간 대비 28% 신장했다.

이마트 용산점 설 선물세트 사전예약 매대. (제공=이마트)

대량 구매 품목 중에서는 조미료·통조림 선물세트의 매출 비중이 절반 이상으로 가장 높았다. 주로 3만원대 가격에 구성이 알찬 ‘실속형’ 선물로서 조미료·통조림 선물세트가 강세를 보인 것으로 분석된다. 조미료·통조림 선물세트는 50만 개 이상 판매를 기록 중이다.

육류·과일·가공식품·일상용품 등 이마트 선물세트 전 카테고리 매출이 고르게 신장세를 보였다.

육류 세트 중에선 한우를 중심으로 10만원 이상 가격대 선물세트의 구매가 두드러졌다. 과일 선물세트에서는 중간 가격대인 3~5만원대 선호 현상이 뚜렷하게 나타났다.

일상용품 카테고리에서는 3만원 미만 ‘초가성비’ 선물세트 판매 비중이 높았다. 각각 2만원대, 1만원대인 ‘려 진결모 5종 기획세트’, ‘엘지 생활의 품격 S1호’ 등이 매출 상위권에 위치했다.

할인점 외 사업부에서도 사전예약 수요가 크게 증가했다. 트레이더스 홀세일 클럽은 108%, 이마트 에브리데이는 233%의 사전예약 매출 신장을 기록했다.

이마트는 다음 달 6일까지 설 선물세트 사전예약을 진행한다. 상품권 증정 혜택은 오는 23일까지 제공된다.

정우진 이마트 마케팅 담당은 “이마트가 역대 최대 규모로 준비한 사전예약에 고객 여러분께서 뜨거운 호응을 보내주고 계신다”며 “사전예약 기간에 드리는 풍성한 혜택을 더 많은 고객분들이 누리시길 바란다”고 말했다.