"최대 50% 할인”…홈플러스, 설 선물세트 본판매 진행

홈플러스는 오는 7일부터 18일까지 12일간 설날 선물세트 본판매를 진행한다고 5일 밝혔다.

우선 행사 카드 결제 시 또는 마이홈플러스 멤버십 회원 대상으로 최대 50% 할인한다. 행사 카드 구매 금액대에 따라 즉시 할인하거나 최대 250만원 상품권을 증정한다. 3만원 이상 구매 시 무료배송을 받을 수 있다.

홈플러스 온라인 앱에서 10만원 이상 구매하면 10% 쿠폰 할인에 행사 카드 중복 쿠폰 할인 혜택을 제공한다.

모델들이 서울 등촌동 ‘홈플러스 메가 푸드 마켓 라이브’ 강서점에서 ‘2026 설날 선물세트’ 본판매 상품을 소개하고 있다. (제공=홈플러스)

홈플러스는 고객 물가 부담 완화를 위해 6만원 미만 상품 비중을 84%로 구성하고 선물세트 가격을 인하 및 동결했다.

배 선물세트는 시세 하락의 영향으로 수요가 몰려 지난해 12월 18일부터 지난달 27일까지 사전예약 매출이 전년 동기 대비 63% 증가했다. 이를 고려해 ‘당도선별 배 세트’, ‘전통 나주배 세트’, ‘유명산지 배 세트’ 등의 가격을 최대 43% 낮췄다.

같은 기간 샤인머스캣, 망고, 키위, 천혜향 선물세트 등도 사전예약 매출이 51% 올랐다. 홈플러스는 이 중 가장 인기가 많은 ‘샤인머스캣·애플망고 세트’와 ‘더 풍성한 과일 종합세트’의 가격을 동결해 본판매 기간에도 선보인다.

소 한 마리에서 1% 내외로 얻을 수 있는 특수부위 3종과 한우 안심으로 구성된 축산 대표 상품 ‘농협안심한우 1등급 미식 스페셜 냉장세트’는 가격을 약 7% 인하했다.

홈플러스가 지난해 12월 18일부터 진행한 설날 선물세트 사전예약에서는 가성비 선물세트 인기가 높았다. 지난달 27일까지 5만원 내외 가격의 육포 선물세트 매출은 전년 동기 대비 77% 증가했다. 1만원 내외 초가성비 양말 선물 세트 매출도 41% 올랐고 소비기한이 긴 편인 통조림, 조미료 선물세트 매출도 23% 상승했다.

김상진 홈플러스 트레이드마케팅총괄은 “고공행진하는 물가로 설 명절 선물세트 선택을 망설이는 고객들을 위해 올해 본판매는 가격·혜택에 집중하고자 한다”며 “홈플러스가 정성스레 준비한 설날 선물세트로 가격 부담을 덜어, 보다 따뜻한 명절을 보내시기를 바란다”고 말했다.