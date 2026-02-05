이마트, 설 선물세트 본 판매…최대 50% 할인

이마트는 설 선물세트 본 판매를 오는 7일부터 설 당일인 17일까지 진행한다고 5일 밝혔다.

이마트는 본 판매 기간 신세계포인트 적립 또는 행사카드로 결제 시 최대 50%의 할인 혜택을 제공한다. 행사카드로 구매 시 최대 50만원 신세계 상품권 증정 또는 할인 혜택을 마련했으며, 5만원 이상 구매 고객에게는 무이자 할부 혜택도 제공할 예정이다.

이마트는 본 판매 기간 실속 선물세트 판매에 집중할 계획이다.

2026년 설 선물세트 본판매 이미지. (제공=이마트)

과일의 경우 설 명절이 제철인 ‘만감류 혼합 세트’를 강화했다. 축산 선물세트는 구매 부담을 낮춘 10만원대 상품을 중심으로 운영한다. 수산 선물세트는 다양한 가격대에서 만족도 높은 상품을 제안한다.

또 전문가가 선정한 프리미엄 와인부터 국가별 유명 산지 와인, 2세트 이상 구매 시 50% 할인하는 가성비 와인세트까지 와인 라인업을 강화했으며, 햄·참치·오일로 구성된 아미트 단독 기획 선물세트도 다양하게 선보인다.

앞서 진행한 설 선물세트 사전예약에서는 역대 최대 매출을 기록했다.

이마트가 지난해 12월 26일부터 지난 2일까지 사전예약 매출을 분석한 결과 전년 설 대비 약 18.3% 증가했다. 트레이더스와 에브리데이 역시 두 자릿수 매출 신장을 기록했다. 같은 기간 트레이더스는 29.3%, 에브리데이는 23.4% 매출이 증가했다.

사전예약 역대 최대 매출의 배경에는 ‘대량 구매’ 수요가 크게 작용했다. 사전예약 1·2차 기간(2025년 12월 26일~1월 30일)까지 한 번에 선물세트를 500개 이상 구매하는 대량 구매 매출이 전년 설 동기간 대비 76.3% 신장했다.

10만원 미만의 가성비 선물세트 역시 약 15.8% 매출 신장을 기록하며 사전예약 최대 실적 달성에 한 몫했다. 전체 세트 중 2만원 미만 극가성비 선물세트 매출은 37% 증가했다.

축산에서는 얼룩돼지(YBD)를 금괴 모양으로 포장한 ‘금한돈 냉장 한돈 모둠 세트(1.75kg)’와 ‘항공직송 돈육 구이 특선(1.6kg)’ 등 신상품을 중심으로 한 돈육 세트 매출이 36.4% 신장했다.

축산 경력 20년의 바이어가 직접 경매에 참여한 ‘피코크 직경매 암소한우 등심 세트’는 전년 설 대비 2배 이상의 매출 신장을 기록했다.

정우진 이마트 마케팅 담당은 “올 설 고물가로 인해 혜택이 풍부한 사전예약에 많은 고객들이 몰렸다”며 “이마트는 선물세트 본 판매 시즌에도 다양한 상품과 혜택을 준비, 고객들이 풍성한 ‘설’을 즐기실 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.