구글, 중급형 ‘픽셀10a’ 공개…"평평한 듀얼 카메라·청보라 색상 눈길"

구글이 4일(현지시간) 중급형 스마트폰 ‘픽셀10a’를 공개했다고 폰아레나 등 외신들이 보도했다.

구글은 픽셀10a의 티저 영상을 공개하며, 이 달 18일부터 사전 예약을 시작할 예정이라고 밝혔다. 공개된 영상에 따르면 픽셀10a는 전작인 픽셀9a와 비교해 전반적인 디자인 변화는 크지 않다.

구글이 중급형 스마트폰 '픽셀10a'를 티저 영상으로 공개했다. (사진=구글)

다만 가장 눈에 띄는 변화로는 뒷면 카메라 디자인이 꼽힌다. 픽셀10a는 평평한 듀얼 카메라를 채택해 기기 후면과 완전히 일체화된 디자인을 구현했다. 반면 픽셀9a는 알약 형태의 카메라 모듈이 돌출된 구조였다.

또 다른 특징으로는 새롭게 추가된 청보라 색상이 있다. 해당 색상은 픽셀9a의 아이리스 색상과 픽셀10의 인디고 색상과 매우 유사하며, 그 동안 소문으로만 전해지던 라벤더 색상일 가능성이 높은 것으로 보인다.

티저 영상의 배경에는 붉은 베리 색상이 사용됐는데, 폰아레나는 이를 두고 픽셀10a에 적용될 것으로 전망돼 온 베리 색상을 암시하는 요소일 수 있다고 전했다.

이를 제외하면 구글 픽셀10a의 전반적인 디자인은 지난해 출시된 픽셀9a와 거의 비슷하다.

한편 구글은 픽셀10a의 구체적인 제품 사양이나 가격에 대해서는 공개하지 않았다. 다만 영상에 등장한 슬로건이 “더 많은 저장 공간을 갖춘 폰, 곧 출시된다”인 점을 감안하면, 기본 모델의 저장 용량이 기존보다 늘어난 256GB로 업그레이드될 가능성이 있다는 분석이 나온다.

지금까지 알려진 정보에 따르면 픽셀10a는 6.285인치 디스플레이를 탑재하고, 4800만 화소 광각 카메라와 1300만 화소 초광각 카메라로 구성된 듀얼 카메라 시스템, 5100mAh 용량의 배터리를 갖출 것으로 전망되고 있다.