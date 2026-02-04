[써보고서] '흑백사진은 추억이 되어'…라이카·T머니 품은 '샤오미 15T 프로'

샤오미코리아가 내놓은 '샤오미 15T 프로'는 라이카(Leica) 협업 카메라와 T머니 지원이라는 두 가지 특징을 내세운 플래그십 스마트폰이다. 체험 기간 동안 동일한 물체를 여러 차례 촬영하며 카메라 성향을 살펴봤고, 일상 이동과 결제 과정에서 T머니 기능도 직접 사용해봤다. 사진 촬영과 생활 사용을 중심으로 샤오미 15T 프로의 실제 체감 포인트를 정리했다.

샤오미 15T 프로.

라이카 협업의 방향성, 흑백에 있다

샤오미 15T 프로의 카메라를 설명할 때 라이카 협업을 빼놓을 수 없다. 다만 이 협업의 핵심은 화려한 색감보다는 라이카가 오랫동안 강조해온 흑백 사진 철학에 가깝다.

라이카는 컬러보다 빛과 명암, 질감으로 장면을 해석해온 브랜드다. 샤오미 15T 프로 역시 이 정체성을 비교적 충실히 반영했다. 카메라 앱에서 라이카 모드를 선택하면 흑백 촬영 옵션이 자연스럽게 강조된다. 단순히 컬러 사진을 흑백으로 변환한 느낌이 아니라, 촬영 단계부터 흑백을 전제로 한 톤 설계가 적용된 결과물이다.

샤오미 15T 프로로 찍은 종이컵.

갤럭시 Z폴드7으로 찍은 종이컵.

이번 체험에서는 같은 컵을 여러 환경에서 반복 촬영했다. 흑백 사진의 특성이 가장 잘 드러나는 피사체이기 때문이다. 결과는 인상적이었다.

어두운 머그컵은 하나의 검은 덩어리로 뭉개지지 않고, 컵의 곡면과 표면 질감이 자연스럽게 살아 있었다. 반대로 밝은 종이컵은 하이라이트가 쉽게 날아가지 않았고, 컵 가장자리와 종이 두께가 또렷하게 구분됐다.

스마트폰 흑백 사진에서 흔히 느껴지는 평면적인 인상 대신, 중간톤이 넉넉하게 남아 입체감이 살아 있는 사진이 만들어진다. 색은 빠졌지만 정보는 남아 있고, 장면의 분위기는 더 분명해진다.

샤오미 15T 프로의 라이카 흑백 사진은 일부러 극적인 대비를 만들지 않는다. 명암을 과하게 밀어붙이지 않고, 밝은 영역과 어두운 영역 사이의 여백을 넉넉히 남긴다. 덕분에 사진은 차분하고 오래 봐도 부담이 적다. 특히 컵처럼 단순한 형태의 피사체에서도 질감과 밀도가 살아난다는 점은 인상적이다. 스마트폰 카메라로도 ‘기록’을 넘어 사진다운 사진을 찍는 경험에 가깝다.

샤오미 15T 프로로 찍은 머그컵.

갤럭시 Z폴드7로 찍은 머그컵.

실제로 같은 잔을 놓고 샤오미 15T 프로와 갤럭시 Z 폴드7으로 각각 흑백 촬영을 진행했다. 두 제품 모두 결과물의 완성도는 높았지만, 사진을 해석하는 방식에서는 차이가 느껴졌다.

갤럭시 Z 폴드7의 흑백 사진은 선명하고 또렷하다. 피사체와 배경의 경계가 명확하고, 명암 대비도 분명하다. 스마트폰 카메라에서 기대하는 ‘깔끔한 흑백 사진’에 가깝다.

반면 샤오미 15T 프로의 라이카 흑백 사진은 중간톤을 넉넉히 남겨 컵의 곡면, 종이 질감, 테이블 결을 자연스럽게 드러낸다. 정보를 명확히 전달하기보다는 장면의 분위기와 밀도를 함께 담아내는 방식이다. 이 비교에서는 라이카 협업을 적용한 샤오미 15T 프로의 사진 성향이 보다 분명하게 드러났다.

샤오미 15T 프로로 촬영한 육교 위 전경.

갤럭시 Z폴드7으로 촬영한 육교 위 전경.

컬러 카메라도 기본기는 충분

샤오미 15T 프로가 흑백에 강점이 있다고 해서 컬러 촬영이 부족한 것은 아니다. 라이카 비브란트와 어센틱 두 가지 컬러 모드는 성향이 분명하다.

비브란트는 선명하고 생동감 있는 색을 강조해 일상 스냅이나 SNS용 사진에 어울리고, 어센틱은 채도를 절제해 보다 차분한 결과물을 보여준다. HDR 처리 역시 과하지 않은 편으로, 최근 스마트폰 특유의 과잉 보정에 대한 피로감은 크지 않았다.

샤오미 15T 프로 티머니를 통해 지하철을 이용하는 모습.

의외의 실사용 포인트, T머니 지원

샤오미 15T 프로의 또 다른 체험 포인트는 T머니 지원이다. 해외 제조사 스마트폰임에도 국내 교통카드 환경에 자연스럽게 녹아들었다.

T머니 앱을 설치해 카드 등록을 마치면, 별도의 앱 실행 없이 스마트폰을 단말기에 대는 것만으로 지하철 개찰과 버스 탑승이 가능하다. 실제 출퇴근과 외출에서 사용해본 결과, 인식 속도나 안정성은 기존 모바일 교통카드와 큰 차이가 없었다.

편의점 결제 역시 동일한 방식으로 가능했다. 스마트폰만으로 결제할 수 있다는 점에서, 기존 페이(Pay) 앱 역할을 일부 대체할 수 있을 것으로 보인다.

샤오미 15T 프로 T머니로 편의점에서 결제하는 모습.

가격·스펙을 고려한 종합 평가

샤오미 15T 프로의 국내 출고가는 12GB 램·256GB 저장공간 모델이 84만 9970원, 12GB 램·512GB 모델이 89만 9800원이다. 가격만 놓고 보면 최상위 플래그십보다는 한 단계 아래지만, 제공하는 경험은 숫자 이상이다. 가성비가 좋은 셈이다.

관련기사

라이카 흑백 카메라는 단순한 옵션을 넘어 사진의 성향 자체를 바꾸는 요소였고, T머니 지원은 국내 사용자에게 실질적인 편의를 제공했다. 여기에 플래그십급 성능과 넉넉한 메모리 구성까지 더해졌다.

샤오미 15T 프로는 스펙 경쟁에만 집중한 스마트폰이라기보다, 사진과 일상 사용 경험을 중심으로 완성도를 끌어올린 제품이다. 흑백 사진의 분위기와 밀도를 중시하는 사용자, 그리고 스마트폰 하나로 교통·결제까지 해결하고 싶은 사용자라면 충분히 합리적인 선택지가 될 수 있다.