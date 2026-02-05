"공공 시장 외산 VDI 대체"...틸론, 한국산업인력공단 수주

클라우드 및 가상화 전문기업 틸론이 한국산업인력공단의 망분리 업무환경 전환 구축 사업을 수주했다. 기존에 사용하던 외산 VDI 제품을 틸론의 제품으로 대체(Win-Back)했다.

5일 틸론에 따르면, 이번 사업은 외산 솔루션의 라이선스 정책 변화와 기술지원 한계로 발생하는 운영 불안 요소를 근본적으로 줄이기 위해 추진됐다. 공단은 사전 기술테스트(PoC) 과정에서 틸론의 기술력을 검증하며 기존 인프라와의 높은 호환성과 빠른 접속 속도, 우수한 보안성을 바탕으로 전환 사업자로 최종 틸론을 선정했다.

틸론의 Dstation은 국내 최초로 가상화 관리제품 분야에서 보안기능확인서 2.0을 취득해 높은 수준의 보안 적합성을 인정받은 솔루션이다. 독자 개발한 가상화 프로토콜을 기반으로 서비스 및 에이전트 무결성 기능, 통신 및 저장 데이터 암호화, 프로세스 실행 통제 등 강력한 보안 기능을 제공한다. 특히 통합관리자 포털인 ‘센터포스트(CenterPost)’를 통해 관리자가 대규모 가상 데스크톱을 신속하게 생성, 배포할 수 있게 지원, 운영 효율을 높여준다.

이번 고도화 사업은 단순히 제품 교체를 넘어 최신 IT 환경으로의 전환을 포함한다. 틸론은 한국산업인력공단 요구사항에 맞춰 기존 인프라를 활용을 전환 체계를 적용하고, 단계적 구축과 안정화를 통해 업무 연속성을 확보한다는 계획이다. 이를 통해 공단은 외부 가상화 기업 의존에 따른 기술지원 공백 우려를 줄이고 보다 안정적인 스마트 행정 업무환경을 구축하게 된다.

공단은 단순 교체가 아니라 기관 운영 요구를 반영한 기능 고도화도 함께 추진할 예정이다. OTP 연동과 HR DB 커스터마이징과 같은 운영 요구와 함께 윈도11 업그레이드 필요 사항이 제기됐으며, 틸론은 구축 범위 내에서 연동·전환 과제를 반영하는 방안을 검토해 현장 적용성을 높일 계획이다.

그동안 공공기관은 까다로운 보안 요구사항과 규제 준수 필요성 때문에 VDI로 전환하는 과정에서 높은 진입장벽을 겪어 왔다. 틸론은 국산 가상화 전문기업으로서 관련 기준을 준수하며 레퍼런스를 축적해 왔다. 특히 이번 사업은 기획재정부, 경찰청 등 주요 공공기관 사례에 이은 대규모 윈백이라는 점에서 외산 가상화 솔루션 대안으로 틸론 입지를 다시 한번 확인한 계기가 될 것으로 보인다.

관련기사

틸론 최백준 대표는 “이번 사업은 외산 가상화 솔루션의 대안을 찾는 공공기관에 틸론의 기술력과 지원 역량을 보여준 대표 사례”라며 “단순 교체를 넘어 고객사의 업무 효율을 높이고 데이터 주권을 지킬 수 있는 고도화된 VDI 환경을 제공하겠다”고 말했다. 이어 “공공기관 보안 기준을 전제로 현장 요구에 맞는 전환 및 운영 체계를 제공하겠다”고 덧붙였다.

틸론은 이번 사업을 통해 한국산업인력공단이 기존 대비 향상된 접속 속도와 안정적인 업무 환경을 확보할 수 있을 것으로 기대했다. 아울러 이번 대규모 윈백 레퍼런스를 기반으로 전국 공공기관과 금융 시장에서 외산 가상화 솔루션의 국산 전환 사업을 더욱 가속화할 방침이다.