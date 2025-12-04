"의료정보망, 가상으로 연결"…틸론-ACK, 중E앙대의료원에 D스테이션 공급

클라우드 및 가상화 전문기업 틸론과 의료IT 전문기업 ACK는 중앙대학교의료원에 틸론의 가상 데스크톱 인프라(VDI) 솔루션인 ‘디스테이션(Dstation)’을 공급했다고 4일 밝혔다.

이번 사업은 의료원이 추진한 스마트워크 환경 구축 사업 일환으로 중앙대학교병원, 중앙대학교광명병원의 핵심 의료정보 시스템 환경에 틸론 솔루션을 적용한 것이다.

중앙대의료원 산하 중앙대병원과 중앙대광명병원은 최근 의료정보망 망분리 요건 강화 및 원격업무 수요 급증에 대응하고자 내부 핵심 시스템인 HIS(병원정보시스템), PACS(의료영상저장전송시스템)에 외부에서도 안전하게 접속 가능한 업무용 가상PC 환경을 구축했다. 특히 틸론 솔루션은 구글 OTP 기반 2차 인증체계를 통합, 개인정보 및 진료정보 유출 위험을 근본적으로 차단했다고 회사는 밝혔다.

이번에 도입된 Dstation은 다중인증(MFA), 화면 캡처 방지, 워터마크 삽입 등 고도화된 보안 기능을 기본으로 갖췄다. 또 접속 경로, 사용자 단말기, 행위 이력까지 모두 통제 가능한 설계로, 외부 침입과 내부 정보 유출을 효과적으로 방지할 수 있는 강력한 보안 체계를 제공한다.

이번 구축은 약 4500명 교직원이 사용하는 환경으로, 틸론은 빠른 시범 구축과 안정적인 테스트 과정을 거쳐 지난달 26일 본격적인 운영을 시작했다. 특히 보안성과 유연성을 동시에 확보한 사례로 주목받고 있으며, 이는 의료정보 보호와 원격근무의 실용성을 모두 충족한 대표적인 디지털 전환 사례로 평가된다.

틸론과 ACK는 이미 가천대 길병원과 국민건강보험공단 일산병원 등에 Dstation을 공급해 원격근무 환경에서도 높은 보안성과 업무 연속성을 확보한 사례를 보유하고 있다. 이러한 다수 구축 사례는 외산 VDI 구독 비용 상승과 라이선스 정책 변화에 따른 시장 변화 속에서 틸론 입지를 더욱 강화하고 있다고 회사는 설명했다.

중앙대학교의료원 이철희 의료원장은 “환자 의료정보는 환자 안전과도 직결되는 매우 중요한 개인정보”라며 “최근 발생하는 다양한 침해사고에 더욱 능동적으로 대비하기 위해 보안 인프라 개선을 지속할 것”이라 밝혔다.

틸론의 대표 제품 Dstation은 국내 VDI 업계 최초로 보안기능확인서를 취득한 제품이며, 자체 개발한 가상화 프로토콜, 세션 제어, 데이터 암호화 및 접근권한 통제 기능 등을 탑재하고 있다. 또한 통합 관제 포털 ‘CenterPost’를 통해 관리자는 가상PC를 신속하게 생성·배포·삭제할 수 있어 운영 효율성을 크게 향상시킨다.

특히 Engineering VDI(EVDI) 기술을 적용, 고해상도 의료 영상 분석 및 정밀 진단 환경 구축에 적합하다는 평가를 받고 있으며, 향후 AI 기반 의료 분석 환경과의 연계 확장성도 기대를 모으고 있다.

틸론 최백준 대표는 “이번 구축은 단순한 시스템 도입을 넘어 의료기관이 보안성과 업무 효율성을 동시에 확보할 수 있는 모델”이라며 “특히 ‘언제 어디서나 동일한 환경에서 일할 수 있는 업무공간’을 실현했다는 점에서 의료기관의 디지털 경쟁력이 한 단계 도약한 계기가 됐다.”고 말했다. 이어 “앞으로도 의료 분야를 포함해 공공·교육·기업 전반에 걸쳐 안정적이고 혁신적인 VDI 환경을 제공해 나가겠다”고 덧붙였다.

관련기사

ACK 조선주 대표는 “지난 25년간 국내 의료기관에 ACK의 자체 IT솔루션을 공급해온 신뢰를 기반으로, 외산 솔루션이 점유하고 있는 의료기관의 VDI 환경을 틸론의 순수독자 국산 솔루션으로 대체하려고 한다. 이를 통해 스마트워크 환경 도입을 위한 비용 절감 및 효율화를 지원하겠다”고 밝혔다.

한편, 틸론과 ACK는 2023년 1월에 의료산업분야 협력을 위한 MOU를 체결하고 상급종합병원 및 국립대학교병원을 중심으로 국산 VDI 솔루션 보급 확대에 박차를 가하고 있다. 양사는 앞으로 국내 의료기관의 디지털 전환을 위한 첨단 기술 기반 의료 인프라 구축으로 협력 범위를 더욱 넓혀갈 계획이다.