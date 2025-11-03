[현장] "틸론, 제주서 서울 노트북 작동...걸그룹 4K 화질 생생 시연"

"안녕하세요. 대표님 들리시나요?"

최백준 틸론 대표는 3일 제주 메종글래드 크리스탈홀에서 진행한 'TheOtherSpace 기자간담회'에서 진행한 기조강연서 서울 강서구에 위치한 틸론 본사에 근무 중인 직원과 PC를 통해 화상회의를 시연했다. 화상회의에서 본사 직원은 최 대표에게 인사를 건넸다.

최 대표는 제주에서 틸론소프트 GPU(그래픽 처리 장치) 원격업무환경 서비스 'TheOtherSpace(디아스)'를 통해 서울 본사에 있는 직원과 화상회의는 물론, 본사에서 최 대표가 직접 사용하는 PC와 연결시켜 직접 디아스를 사용하는 방법을 시연하기도 했다.

최백준 틸론소프트 대표가 TheOtherSpace 기자간담회에서 기조 강연을 하고 있다.

'디아스'는 언제 어디서나 어떤 기기로 접속하든 동일한 업무 환경을 제공하는 틸론 소프트의 클라우드 기반 가상 데스크톱 서비스(DaaS)다. 어느 공간에서 어떤 디바이스로 접속해도 원격으로 동일한 업무를 진행할 수 있다. .

최 대표는 디아스의 성능을 검증하기 위해 디아스로 접근한 본사 노트북에서 걸그룹의 4K 화질 '직캠'을 틀었다. 이후 작업관리자에서 확인할 수 있는 GPU 성능을 확인시켜줬는데, 일정 수준을 유지하며 안정적으로 송출이 가능했다.

최 대표는 "이 정도 성능이면 의료에서부터 시작해서 3D 렌더링 등 고성능을 요구하는 환경에서도 전부 업무가 문제 없이 진행될 수 있다는 의미"라며 "윈도, 리눅스, iOS 등 지구상에 있는 모든 운영체제(OS)에서 운영된다"고 강조했다.

관련기사

이어 최 대표 는 "DaaS를 디지털 인프라 국가의 전략적 아이템으로 인식해야 한다"면서 "DaaS는 하이브리드 근무 일상화 뿐 아니라 AI 학습과 개발·실행을 위한 GPU 슬라이싱 기반 고성능 컴퓨팅을 제공할 수 있는 유일한 해법”이라고 밝혔다.

또 “제주에서 시작한 GPU 기반 첨단 기술을 유료 서비스로 상용화했다는 점에서, 한국형 클라우드 산업에 이정표가 될 것”이라면서 "의료·국방·산업·건축·금융·행정 등 다양한 분야의 니즈를 충족시키는 디지털 워크스페이스로 자리매김할 것”이라고 말했다.