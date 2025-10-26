"GPU 부족·데이터 보안 해결"...틸론-KTNF, 어플라이언스 개발 추진

클라우드 컴퓨팅 전문기업 틸론이 국산 서버 제조사 KTNF와 OEM 계약식을 거행하고, GPU 기반 VDI 제조 기술과 GPU 서버 제조 기술을 결합하는 공동 개발을 시행한다고 24일 밝혔다.

이번 계약은 스마트워크 인프라를 넘어 인터널(Internal) AI 및 소버린(Sovereign) AI 대전환 시점에서 고객의 요구 조건 증대에 따른 혁신적인 공동의 어플라이언스(Appliance) 시스템을 선보이기 위한 전략적 협력이다.

양사는 이번 협력을 통해 틸론의 VDI(가상 데스크톱 인프라) 솔루션을 KTNF의 서버 제품과 결합한 어플라이언스 제안 모델을 본격화한다. 틸론은 GPU 가상화, 멀티테넌시, 제로트러스트 보안 아키텍처, AI·GPU 슬라이싱 등을 포함한 고성능 솔루션을 제공하며, KTNF는 서버 설계·제조·유통 역량을 기반으로 하드웨어 플랫폼을 지원한다.

양사는 올 한해 국내 주요 국립대학에 이 제품을 납품, 시장에서 제품 가치를 입증했다. 이번 계약을 통해 고객은 복잡한 통합설계 과정 없이 더 합리적인 가격과 빠른 시장 대응이 가능한 틸론 어플라이언스 시스템으로 스마트워크 및 고성능 컴퓨팅 인프라를 신속히 도입할 수 있다고 틸론은 설명했다.

최백준 틸론 대표(오른쪽)와 이중연 KTNF 대표가 협력을 위한 협약을 맺고 있다.

특히 이번 협력은 GPU 슬라이싱에 대한 시장의 증대에 대응하기 위한 선행적인 조치일 뿐 아니라, 현재의 고객에게 안정적인 제품을 공급한다는 것에 더 큰 의미가 있다고 덧붙였다. 대학·AI 센터·의료·산업계 등에서 급증하는 AI 인프라 수요에 맞춰 GPU 자원 부족, 실습 환경 격차, 데이터 보안 문제 등을 해결할 수 있는 현실적인 대안이라는 것이다.

KTNF는 서버 메인보드와 완제품의 기획, 설계, 개발, 생산, 납품이 가능한 회사로 이런 능력을 갖춘 곳은 국내 서버업체 중 거의 유일한 곳으로 알려져 있다. AI·클라우드 환경에 최적화한 국산 x86 서버와 GPU 서버 기술력을 보유하고 있다. 틸론은 Engineering VDI(EVDI)를 개발해 Internal AI 구축을 선도하는 가상화 전문 소프트웨어 공급 업체다. 독보적인 기술력을 가진 양사간 협업이라는 점에서 의미가 크다.

관련기사

틸론 최백준 대표는 “이번 공동 개발 계약은 국산 클라우드 생태계를 주도하는 두 선도 기업의 기술과 시장 경험을 결합하는 중요한 출발점”이라며 “VDI 솔루션과 하드웨어를 통합한 ‘틸론 어플라이언스 모델’은 고객이 복잡한 인프라 설계 없이 빠르고 안정적인 스마트워크 환경을 구축할 수 있게 하는 새로운 전환점이 될 것이다. 국내 클라우드 산업이 글로벌 경쟁 속에서 독자적인 기술 생태계를 확립하는 발판을 마련했다”고 강조했다.

KTNF 이중연 대표는 “AI 확산으로 GPU 수요가 급증하는 가운데, 틸론과의 공동 개발은 국산 기술로 고성능·고보안 클라우드 인프라를 실현하는 중요한 전환점이 될 것”이라며 “틸론의 엔지니어링 VDI와 KTNF의 하드웨어가 결합하면 산업·공공·연구 현장에서 요구되는 고성능 컴퓨팅 환경을 안정적으로 제공할 수 있다. 양사의 기술 시너지를 통해 국산 클라우드 생태계를 강화하고 글로벌 경쟁 속에서 함께 성장하겠다”고 말했다.