틸론소프트, 고성능 DaaS 플랫폼 '디아스' 출시

클라우드 서비스와 화상회의 솔루션 개발회사인 틸론소프트가 클라우드 기반 DaaS(Desktop as a Service) 서비스 ‘TheOtherSpace(이하 디아스)’를 9일 정식 출시했다. 이번 서비스는 단순 원격 접속을 넘어 고성능 GPU 가상화와 유연한 자원 설계를 통해 사용자 맞춤형 디지털 워크스페이스를 구현한 것이 특징이라고 회사는 설명했다.

'TheOtherSpace'는 틸론이 다년간 축적한 VDI(가상 데스크톱 인프라) 기술을 집약한 서비스로, 접속 기기나 네트워크 환경에 구애받지 않고 필요에 맞는 가상 데스크톱 환경을 선택 및 구성할 수 있다. 오피스 업무부터 멀티태스킹 기반 비즈니스 애플리케이션, 더 나아가 CAD 설계, 시뮬레이션, AI 모델링 같은 고난도 전문 작업이나 RAG•LLM 기반 챗봇 개발 등을 폭넓게 지원한다.

이와 함께 TheOtherSpace는 △vCPU·메모리·스토리지를 자유롭게 선택·확장할 수 있는 유연한 자원 설계 △고성능 GPU 가상화로 초기 투자 비용 절감 △제로 트러스트 보안과 멀티테넌시 운영 구조 적용으로 효율성과 안전성을 확보한 점도 강점이다. 멀티테넌시 구조는 여러 고객이 단일 인프라를 사용하면서도 각자의 보안 시스템, 정책, 사용자 환경을 완전히 분리해 효율성과 보안성을 동시에 제공한다.

틸론소프트는 이번 출시를 계기로 국내 DaaS 시장을 선도하고 글로벌 시장 진출을 본격화한다. 영어, 일본어, 중국어 등 다국어 서비스를 제공해 전 세계 사용자들이 TheOtherSpace를 통해 유연하고 안전한 클라우드 기반 업무 환경을 경험할 수 있도록 지원하며, 친환경 넷제로 데이터 센터(IDC) 기반 운영을 통해 지속 가능한 IT 환경 구축에 기여하며 ESG 경영도 강화한다.

한편, 틸론소프트는 TheOtherSpace 정식 출시를 기념해 Go, Boost, Hyper, Engineering 상품을 연간 구독한 고객 중 선착순 50명에게 노트북을 증정하는 프로모션을 진행한다. 이번 행사는 초기 고객들의 성원에 보답하고, 더 많은 기업과 개인이 차세대 디지털 워크스페이스를 경험할 수 있게 마련됐다.

틸론소프트 최백준 대표는 “TheOtherSpace는 단순한 원격 데스크톱을 넘어, 산업과 직무의 경계를 초월한 맞춤형 디지털 워크스페이스를 구현했다”며 “기업과 개인 모두가 어디서든 고성능 업무 환경을 활용할 수 있게 설계한 만큼, 국내를 넘어 글로벌 클라우드 시장에서도 강력한 경쟁력을 발휘할 것으로 기대한다"고 말했다. 이어 “틸론소프트는 앞으로도 GPU 가상화, 제로 트러스트 보안, 친환경 IDC를 기반으로 한 혁신적 서비스를 지속적으로 선보이며 안전하고 효율적인 차세대 업무 환경을 만들어가겠다”고 강조했다.