틸론, '비가시성 워터마크' 탑재 VDI 국내 첫 출시한다

클라우드 및 가상화 전문기업 틸론은 디지털 콘텐츠 보호 기술 기업 스냅태그와 ‘AI·클라우드 차세대 디지털보안 공동 개발 협약’을 체결하고, 국내 최초로 비가시성 워터마크가 탑재된 VDI 제품을 내년 1분기부터 시장에 공급한다고 9일 밝혔다.

양사는 틸론의 VDI·DaaS 기반 가상화 보안 기술과 스냅태그의 비가시성 워터마크 기술을 결합해 공공·금융·교육 등 다양한 산업군에 대응 가능한 통합 보안 솔루션을 공동 개발하기로 했다.

이번 협력은 단순한 보안 기능 탑재를 넘어, 생성형 AI와 클라우드 기반 원격 근무 환경 확산으로 인한 보안 수요 급증에 대응하는 전략적 조치다. 양사는 틸론의 GPU 기반 VDI 기술과 스냅태그의 비가시성 워터마크 원천 특허 기술을 결합해 눈에 보이는 워터마크가 AI에 의해 손쉽게 제거되는 문제를 보완하는 새로운 통합 보안 체계를 공동 개발한다.

최백준 틸론 대표(우)와 민경웅 스냅태그 대표(좌)가 MOU 체결 후 기념촬영을 하고 있다.

화면에 표시되는 기존 가시성 워터마크는 AI 영상 편집 기술로 쉽게 제거되어 실질적인 보안 효과에 한계가 있었다. 이에 따라 양사는 가시성과 비가시성 워터마크를 동시에 투영하는 방식으로 보안 체계를 강화했다. 가시성 워터마크는 콘텐츠 유출에 대한 예방적 효과를, 비가시성 워터마크는 실제 유출 시 콘텐츠의 진위 확인·추적·감사 로그 등 실질 보안 기능을 담당한다.

이 기술은 틸론의 VDI 제품인 ‘Dstation X’에 탑재되며, 오는 4월에 열리는 연례 기술 컨퍼런스 DAVE DAY에서 최초 공개될 예정이다. 양사는 이 제품을 공공 조달 등록까지 추진해 정부 및 공공기관에서도 손쉽게 비가시성 워터마크 기반 보안을 도입할 수 있도록 할 계획이다.

이번 협력은 2026년 1월 시행 예정인 AI 기본법 및 하위 법령에서 논의되고 있는 'AI 생성물의 표시 의무화'에도 선제적으로 대응하는 사례로 주목받고 있다. 해당 법령 초안에는 AI가 생성한 콘텐츠에 대한 출처 표시나 워터마크 삽입이 의무화될 가능성이 포함되어 있어 틸론과 스냅태그의 기술은 향후 AI 보안 규제 환경에 친화적인 모델로 평가된다.

틸론 최백준 대표는 “AI와 생성형 콘텐츠의 급속한 확산은 디지털 자산 보호 방식의 근본적 전환을 요구한다”며, “VDI 환경에 비가시성 워터마크를 결합하면 기존 화면 워터마크보다 훨씬 더 강력하고 실용적인 보안 체계를 구축할 수 있으며, 이번 협력은 클라우드 보안의 새로운 기준을 제시하는 출발점이 될 것”이라고 말했다.

스냅태그 민경웅 대표는 “AI 시대에는 콘텐츠의 진위성과 출처를 증명할 수 있는 보안 기술이 핵심”이라며 “스냅태그는 AI 기본법의 워터마크 의무화 정책에 선제 대응해 왔으며 틸론과의 협력을 통해 실질적 보안성과 제도 대응력을 갖춘 통합 보안 솔루션을 함께 구현해 나가겠다”고 말했다.