[ZD SW 투데이] 한국IT서비스학회, 박승범 신임 회장 선임 外

◆한국IT서비스학회, 박승범 신임 회장 선임

한국IT서비스학회가 2026년 정기총회를 개최하고 박승범 신임 회장 선임을 확정했다.

KAIST 경영과학 박사 학위를 취득한 박승범 회장은 LG CNS와 한국지능정보사회진흥원(NIA)에서 근무한 경험이 있다. 현재 호서대에서 기술경영전문대학원장을 거쳐, 벤처·연구처장직 등을 수행 중이다.

◆유클릭, 오라클 AI 서밋 2026 골드 스폰서 참가

유클릭이 '오라클 AI 서밋 2026'에 골드 스폰서로 참가했다. 오라클 AI 서밋은 오라클의 최신 AI 기술 전략과 다양한 기업 혁신 사례를 공유하는 연례행사다.

유클릭은 이번 서밋에서 엔터프라이즈 환경 내 효율적인 AI 도입 및 운영 전략을 주제로 부스를 운영했다. 회사는 축적된 AI 및 데이터 역량을 바탕으로 신뢰할 수 있는 AI 서비스 제공자로서 역할을 확대할 계획이다.

◆몬드리안에이아이, 금감원에 '예니퍼' 공급

몬드리안에이아이의 AI 연구개발 플랫폼 '예니퍼'가 금융감독원의 가상자산 불공정거래 매매분석 플랫폼인 'VISTA' 고도화를 위한 핵심 인프라로 채택됐다.

금감원은 예니퍼 플랫폼을 기반으로 AI 분석 기능을 단계적으로 확대할 계획이다. 연말까지 ▲조직적 시세조종 대응을 위한 군집화 알고리즘 ▲오픈소스 기반 거대언어모델(LLM)을 활용한 텍스트 분석 기능 ▲블록체인 네트워크 거래 추적을 위한 네트워크 그래프 모형 등을 순차 도입한다.

◆제논, 컴퓨터 직접 조작하는 '훈민 VLM 235B' 공개

제논이 컴퓨터 화면 내 요소를 정밀하게 식별하고 이를 직접 조작할 수 있는 VLM 모델 '훈민 VLM 235B'를 공개했다. 이 모델은 지난해 7월 선보인 '훈민 32B' 성능을 강화한 후속 버전이다. 기존 모델의 범용 지능을 유지하면서 시각적 인지 능력을 향상했다.

제논은 자사 AI 솔루션 '원에이전트' 업무 수행 역량을 극대화하기 위해 이번 모델 고도화에 나섰다. 특히 컴퓨터 화면을 정확히 식별해 원하는 위치를 클릭하는 '컴퓨터 유즈' 기술과 웹사이트를 넘나들며 복잡한 업무를 수행하는 '브라우저 유즈' 역량 강화에 초점을 맞췄다.

◆토마토시스템, 메리츠증권 외화관리체계 구축 사업 최종 선정

메리츠증권이 추진한 '외화관리체계 구축' 사업에 토마토시스템의 사용자 환경·사용자 경험(UI·UX) 개발 플랫폼 '엑스빌더6'가 최종 선정됐다.

엑스빌더6는 금융권 UI 시스템의 난제로 꼽히는 ▲대량 데이터 조회, 다수 그리드의 동시 렌더링 ▲그리드 컬럼의 동적 생성 ▲화면·탭 간 복잡한 연계 ▲철저한 보안·권한 통제 영역에서 기술적 경쟁력을 보유하고 있다.