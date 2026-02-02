[ZD SW 투데이] 블루바이저시스템즈, 한화생명에 멀티모달 분석 API 공급 外

지디넷코리아가 소프트웨어(SW) 업계의 다양한 소식을 한 눈에 볼 수 있는 'ZD SW 투데이'를 새롭게 마련했습니다. SW뿐 아니라 클라우드, 보안, 인공지능(AI) 등 여러 분야에서 활발히 활동하고 있는 기업들의 소식을 담은 만큼 좀 더 쉽고 편하게 이슈를 확인해 보시기 바랍니다. [편집자주]

◆블루바이저시스템즈, 한화생명에 멀티모달 분석 API 공급

블루바이저시스템즈가 한화생명의 혁신금융 서비스인 'AI 세일즈 트레이닝 솔루션(AI STS)'에 핵심 멀티모달분석 응용 프로그램 인터페이스(API)를 공급했다.

한화생명 AI STS는 보험설계사(FP)가 가상 고객과 대화 훈련을 진행하며 상담 역량을 강화하는 지능형 시스템이다. 블루바이저시스템즈는 이 시스템의 중추적 역할을 하는 멀티모달 분석 엔진을 API 형태로 공급해 비대면 환경에서도 사용자 역량을 다각도로 정밀 진단하는 환경을 구축했다.

◆아이티센엔텍·연세대, AI 기반 미래 예측 협력

아이티센엔텍이 연세대학교 AI혁신연구원과 '디지털 트윈 및 AI 기술 활용 사회 현상 분석·예측 공동연구'를 위한 업무협약을 체결했다.

(사진=아이티센엔텍)

양 기관은 이번 협력을 통해 디지털 트윈 기술을 활용, 복잡한 사회·조직·정책 환경을 가상 공간에 구현한다. 특정 정책 변화나 사회적 변동이 발생했을 때 나타날 결과를 사전에 시뮬레이션하고, 시나리오별 결과를 비교·검증할 수 있는 'AI 기반 분석 프레임워크'를 공동 설계할 계획이다.

◆제논, 한국은행 전용 AI 플랫폼에 '제노스' 솔루션 적용

제논이 한국은행 전용 AI 플랫폼에 '제노스(GenOS)' 기반 솔루션을 적용했다. 제노스는 전문 지식 없이도 다양한 AI 에이전트를 만들 수 있도록 지원하는 노코드(No-code) 생성형 AI 플랫폼이다.

제논은 제노스를 기반으로 한국은행 전용 AI 플랫폼 '보키(BOKI)' 내 사용자 인터페이스(UI)·사용자 경험(UX)을 구현해 임직원이 직관적이고 편리하게 서비스를 이용할 환경을 마련했다. 시스템 내실도 강화했다. 제논은 한국은행 AI 플랫폼에 제노스 기반 '서비스 빌더'와 'LLM 운영 관리 시스템(LLMOps)'을 동시 적용했다.

◆티젠소프트, 식품의약품안전처 동영상 스트리밍 솔루션 구축

티젠소프트가 식품의약품안전처에 동영상 등록 변환 및 스트리밍 솔루션(TG 1st Movie)을 구축했다. 이를 통해 식품안전 디지털 유통망 시스템 내 콘텐츠 제작·배포 플랫폼을 완성했다.

(사진=티젠소프트)

이번 사업에 도입된 티젠소프트 솔루션은 GS인증 1등급을 획득한 나라장터 등록 소프트웨어다. AI 기반 동영상 음성인식 기술을 통한 자막, 타임코드 자동 생성 및 동영상 재생 타임라인 자동 적용 기능 제공과 자막 편집 기능을 제공한다.

◆위베어소프트, API 관리 솔루션 재단장

관련기사

위베어소프트가 기존 API 관리 솔루션 '오소리(OSORI) APIM'을 '에이피아이넥스(APINEX)'로 재단장했다. 이번 개편 핵심은 API와 넥서스 합성어인 서비스명에 걸맞게 게이트웨이·관리·포털 기능을 단일 플랫폼으로 통합한 것이다.

에이피아이넥스는 AI 모델과 API 간 상호작용을 돕는 모델 콘텍스트 프로토콜(MCP)과 AI 에이전트 간 협업을 지원하는 에이전트 투 에이전트(A2A) 기능을 탑재했다. 오라클 및 MS SQL 데이터베이스를 기반으로 API를 자동 설계하는 'AI 제너레이터' 기능을 도입해 개발 속도와 표준화 수준도 높였다.