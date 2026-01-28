[ZD SW 투데이] 칵테일아이오-다나클라우드, 중소·중견기업 클라우드 전환 가속 外

지디넷코리아가 소프트웨어(SW) 업계의 다양한 소식을 한 눈에 볼 수 있는 'ZD SW 투데이'를 새롭게 마련했습니다. SW뿐 아니라 클라우드, 보안, 인공지능(AI) 등 여러 분야에서 활발히 활동하고 있는 기업들의 소식을 담은 만큼 좀 더 쉽고 편하게 이슈를 확인해 보시기 바랍니다. [편집자주]

◆칵테일아이오-다나클라우드, 중소·중견기업 클라우드 전환 가속

다나클라우드와 칵테일아이오가 민간 중소·중견기업의 클라우드 전환 및 운영을 지원하기 위한 전략적 파트너십을 체결했다.

양사는 다나클라우드의 서비스형 인프라(IaaS) 'DanaIX'와 칵테일아이오 애플리케이션 운영·자동화 플랫폼, 칵테일 클라우드 온라인을 통합한 번들형 클라우드 서비스를 제공한다.

클라우드 운영·관리(MSP) 관점의 종합 지원 체계를 마련해 인력과 운영 역량 확보에 어려움을 겪는 중소·중견기업 고객에게 실질적인 운영 대안도 제공할 방침이다.

◆딤365, '디지털서비스 전문계약제도' 2년 연속 최다 실적

디딤365가 한국지능정보사회진흥원(NIA)이 운영하는 '디지털서비스 전문계약제도'를 통해 국내 관리형 서비스 제공자(MSP) 기업 중 가장 많은 계약 실적을 기록했다.

(사진=디딤365)

디지털서비스 전문계약제도는 복잡한 계약절차로 신속한 도입이 어려웠던 지능정보융합서비스·클라우드·서비스형 소프트웨어(SaaS) 서비스를 수의계약 또는 카탈로그계약 방식으로 체결할 수 있게 해준다.

◆그린다에이아이, 2년 연속 데이터바우처 공급기업 선정

그린다에이아이가 과학기술정보통신부와 한국데이터산업진흥원(K-DATA)이 주관하는 '2026년 데이터바우처 지원사업'의 공급기업으로 2년 연속 선정됐다.

데이터바우처 지원사업은 데이터 수집·가공이 필요한 중소·벤처기업과 소상공인 지원을 위해 마련됐다. 그린다에이아이는 해당 사업 공급기업으로서 자율형 AI 해외영업 솔루션 '린다(RINDA)'를 통해 글로벌 바이어 데이터 및 매칭 서비스를 제공한다.

◆이스트소프트, 대우건설과 아파트 단지 내 'AI 휴먼' 도입

이스트소프트가 대우건설과 아파트 단지 내 휴게시설에 실시간 대화형 AI 휴먼 서비스를 적용하기 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

이스트소프트 정상원 대표(오른쪽)와 대우건설 김용현 상무가 MOU 기념 촬영을 하고 있다. (사진=이스트소프트)

이스트소프트는 실시간 대화형 AI 휴먼 서비스 '페르소 인터랙티브'를 대우건설의 AI 특화 휴게시설 'AI 파고라'에 적용한다. 페르소 인터랙티브가 기업, 전시, 교육 시설 외 주거 공간에 적용되는 것은 이번이 처음이다.

◆넷스카우트, 통합 모니터링 솔루션 '엔지니어스원' 발표

넷스카우트가 애플리케이션 성능과 네트워크 성능을 하나로 관리할 수 있는 통합 성능관리 플랫폼 '엔지니어스원'을 공개했다.

엔지니어스원은 모든 네트워크 트래픽을 저장해 보안 이슈나 서비스 성능에 대한 다양한 분석지표를 제공한다. 다양한 서비스 환경의 변화를 관리 모니터링해 타 부서와의 원활한 협업을 지원한다. 장애 발생 시 빠른 분석을 통한 대응이 가능한 것이 특징이다.