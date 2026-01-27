[ZD SW 투데이] KTP, AI 기반 약국 전용 외국인 솔루션 '메디큐알' 출시 外

지디넷코리아가 소프트웨어(SW) 업계의 다양한 소식을 한 눈에 볼 수 있는 'ZD SW 투데이'를 새롭게 마련했습니다. SW뿐 아니라 클라우드, 보안, 인공지능(AI) 등 여러 분야에서 활발히 활동하고 있는 기업들의 소식을 담은 만큼 좀 더 쉽고 편하게 이슈를 확인해 보시기 바랍니다. [편집자주]

◆KTP, AI 기반 약국 전용 외국인 솔루션 '메디큐알' 출시

KTP가 AI와 빅데이터 기술을 결합한 약국 전용 외국인 구매 도우미 솔루션 '메디큐알(MediQR)'을 공식 출시했다. 고객들은 자신의 스마트폰으로 제품 바코드 혹은 QR을 스캔해 효능과 복용법, 주의사항을 실시간으로 확인할 수 있다. 구매와 세금 환급 요청도 가능하다.

메디큐알 솔루션은 KTP 가맹 약국을 대상으로 제공된다. 회사는 '외국인 인기 제품 존(Zone)' 매대도 함께 제공해 직관적인 쇼핑 환경 구축을 돕는다.

◆플랜아이, 스텔스몰과 공급망 보안 사업 제휴

플랜아이가 공공·연구·산업 분야 공급망 보안과 정보 유출 무결성 보증 시장을 공략하기 위해 스텔스몰과 전략적 사업 제휴 합의(MOA)를 체결했다.

(사진=플랜아이)

양사는 이번 협력을 통해 ▲AI 기반의 사이버 위협 인텔리전스 서비스 개발 ▲공급망 보안 솔루션 공동 개발 ▲보안 요구 높은 환경을 위한 보안 구축 협력 ▲공급망 정보 유출 무결성 보증 서비스를 전개할 예정이다.

◆스파크랩, 피에로컴퍼니 투자 단행

스파크랩이 피에로컴퍼니에 투자했다. 피에로컴퍼니는 누적 1만여대 이상 IT 기기를 기반으로 구독형 서비스 '폰고'와 회수·재유통 서비스 '리고' 등을 운영하고 있다.

피에로컴퍼니는 씨엔티테크가 공동으로 참여한 이번 투자를 계기로 트레이드 인프라 고도화에 나선다. 또 스파크랩과 협력해 글로벌 시장에 진출할 계획이다.

◆마키나락스, '2026 이머징 AI+X 톱 100' 선정

마키나락스가 '2026 이머징 AI+X 톱 100'에 6년 연속 선정됐다. 이머징 AI+X 톱 100은 한국인공지능산업협회(AIIA)가 국내 AI 기업을 대상으로 기술 경쟁력과 산업 적용 성과, 성장성을 종합 평가해 선정한다.

(사진=마키나락스)

마키나락스는 자체 AI 플랫폼 런웨이를 기반으로 제조 기업이 데이터를 수집 및 분석하는 단계부터 모델 개발, 운영, 확산까지 전 주기를 관리해 준다. 최적화, 예측, 예지보전 등 전통적인 제조 특화 AI에 더해 대형언어모델(LLM)과 에이전트 기술을 접목한 특화 솔루션도 공급하고 있다.

◆삼정KPMG, 생성형 AI 기반 'ESG 리포팅 어시스턴트' 도입

삼정KPMG가 생성형 AI를 활용한 'ESG 리포팅 어시스턴트'를 도입했다. 삼정KPMG ESG비즈니스그룹이 자체 개발한 ESG 리포팅 어시스턴트는 기업 및 산업별 ESG 공시 사례를 체계적으로 비교·분석한다.

또 ESG 전문가 관점의 질의응답을 제공하는 동시에 지속가능경영보고서 작성 전 과정을 지원해 준다. 이 솔루션을 ESG 자문에 적용한 결과, 반복적이고 시간이 많이 소요되던 ESG 공시 및 보고서 작성 업무가 자동화·고도화된 것으로 나타났다.