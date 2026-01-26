[ZD SW 투데이] 딥노이드-퓨리오사AI, NPU 기반 생성형 의료 AI 사업화 추진

지디넷코리아가 소프트웨어(SW) 업계의 다양한 소식을 한 눈에 볼 수 있는 'ZD SW 투데이'를 새롭게 마련했습니다. SW뿐 아니라 클라우드, 보안, 인공지능(AI) 등 여러 분야에서 활발히 활동하고 있는 기업들의 소식을 담은 만큼 좀 더 쉽고 편하게 이슈를 확인해 보시기 바랍니다. [편집자주]

◆딥노이드-퓨리오사AI, NPU 기반 생성형 의료 AI 사업화 추진

딥노이드가 퓨리오사AI와 업무협약을 체결하고 AI 전용 반도체(NPU)를 적용한 의료 AI 소프트웨어 사업화에 나선다.

이번 협력은 생성형 AI 기반 흉부 엑스레이(X-Ray) 판독 소견서 초안 생성 솔루션 'M4CXR'과 퓨리오사AI의 2세대 칩 RNGD(레니게이드)를 연계해 국내외 사업화를 공동 추진하는 것이 골자다. 양사는 이를 위해 보유 기술 연동 및 검토와 파일럿 프로젝트 진행, 공동 사업개발, 국가과제 참여 등 다양한 협력을 추진할 계획이다.

◆엑스엘에이트 '이벤트캣', 매출 100만 달러 돌파

엑스엘에이트의 실시간 AI 통번역 솔루션인 '이벤트캣(EventCAT)' 연 매출이 전년 대비 1250% 증가한 100만 달러를 돌파했다. 지난 2023년 6월 출시된 이벤트캣은 비즈니스 미팅·강연·대규모 컨퍼런스에 특화된 AI 동시 통번역 솔루션이다.

(사진=엑스엘에이트)

자체 개발한 AI 엔진이 20년 이상 축적된 전문가 선별 데이터를 학습해 연령과 성별에 맞는 표현을 예측·분석 후 일관된 번역 톤앤매너를 구현한다. 현재까지 1천개가 넘는 유수 글로벌 기업 및 기관에서 사용됐다. 50개 이상 언어를 지원하고 있다.

◆삼정KPMG, 내달 12일 '2026년도 개정세법 설명회' 웨비나

삼정KPMG가 다음 달 12일 기업 세무담당자를 대상으로 '2026년도 개정세법 설명회'를 웨비나(Webinar)로 개최한다. 이번 온라인 설명회는 올해부터 적용되는 개정세법의 핵심 내용을 종합적으로 분석한다. 입법 배경과 정책 방향은 물론 기업 실무 적용 시 유의해야 할 사항을 안내하기 위해 마련됐다.

이재명 정부 출범 이후 처음으로 발표된 세법개정인 올해 개정세법엔 법인세, 조세특례제한법, 국제조세, 부가가치세, 상속세 및 증여세, 지방세 등 기업 경영 전반에 영향을 미치는 다양한 세목 개정 사항이 포함됐다. 삼정KPMG 세목별 조세 전문가들이 발표자로 나서 기업 세무 실무자들이 개정세법을 이해하고 실무에 효과적으로 대응할 수 있도록 지원한다.

◆마인드트리, 한국중소기업인증협회 ESG 인증 획득

마인드트리가 한국중소기업인증협회로부터 환경경영·사회적책임·투명한 지배구조 확립을 인정받아 'ESG 인증 우수기업' 인증을 획득했다. 한국중소기업인증협회 ESG 인증은 환경, 사회, 지배구조 3대 핵심 요소를 기준으로 기업의 비재무적 가치와 지속가능성을 평가하는 제도다. ISO 26000 등 국제 표준에 부합하는 사회적 책임 경영 실천을 입증한다.

(사진=마인드트리)

판교테크노밸리 스타트업캠퍼스에 본사를 둔 마인드트리는 온라인·오프라인 심리상담, 조직 진단, 스트레스 관리 교육, 갈등 해결 프로그램 등 기업 맞춤형 EAP 솔루션을 제공하고 있다. 직장인 정신건강과 조직문화 개선을 핵심 사업으로 삼는다.

◆웰로, 국민 정책 경험 조성 기부금 아름다운가게 전달

웰로가 '웰로 로컬페스타 2025'를 통해 조성된 기부금을 재단법인 아름다운가게의 지역사회 나눔사업 '아름다운 희망나누기'에 전달했다. 이번 기부는 지난해 11월 웰로 로컬페스타 2025 현장에서 운영된 체험형 기부 프로그램 '동기부여 자판기'를 통해 마련된 기부금으로 이뤄졌다.

동기부여 자판기는 고향사랑기부제를 쉽게 체험할 수 있도록 기획된 이벤트다. 이용자가 손바닥을 인식하면 웰로가 1천원을 대신 기부하는 방식으로 운영됐다. 현장에서 모인 기부금 규모는 약 200만원이다.