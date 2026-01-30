[ZD SW 투데이] 가비아, '산업통상부 장관상' 수상 外

지디넷코리아가 소프트웨어(SW) 업계의 다양한 소식을 한 눈에 볼 수 있는 'ZD SW 투데이'를 새롭게 마련했습니다. SW뿐 아니라 클라우드, 보안, 인공지능(AI) 등 여러 분야에서 활발히 활동하고 있는 기업들의 소식을 담은 만큼 좀 더 쉽고 편하게 이슈를 확인해 보시기 바랍니다. [편집자주]

◆가비아, '산업통상부 장관상' 수상

가비아가 과천펜타원에서 개최된 '제2회 기업경영대상 시상식'에서 산업통상부 장관상을 받았다. 과천시, 과천지식정보타운 기업협의회 등이 주최하는 기업경영대상은 과천지식정보타운 입주 기업 중 기술 혁신과 고용 창출, 사회적 책임을 통해 국가 경제 발전에 기여한 기업을 선정해 시상한다.

가비아는 성장성·혁신성·고용 창출·사회적 책임 등 전 평가 항목에서 높은 점수를 받으며 종합 우수 기업으로 선정됐다. 특히 2024년 과천 통합 사옥 이전과 함께 완공한 과천 데이터센터(IDC)를 기반으로 고성능 AI 인프라 환경을 구축하고 지역 내 양질의 일자리를 창출한 점을 높게 평가받았다.

◆티맥스티베로, 국민대와 클라우드 DB 교육 ·산학협력

티맥스티베로가 국민대학교와 클라우드 네이티브 DBMS '아울디비(OwlDB)'를 활용한 교육 확대를 위해 업무협약을 체결했다.

(사진=티맥스티베로)

이번 협약은 산업 현장에서 활용되는 국산 데이터베이스 기술을 교육 과정에 도입하기 위해 추진됐다. 클라우드 환경에 최적화된 실무 역량을 갖춘 인재를 양성하는 동시에 산학 연구 협력도 확대한다.

◆캔버스앤피플, AI 기반 법령·예규·판례 검색 서비스 출시

캔버스앤피플이 세무 전문가의 업무 생산성을 높이기 위한 AI 법령·예규·판례 검색 서비스를 출시했다.

회사는 이번 서비스를 통해 단순한 정보 조회를 넘어 검색과 AI 질의응답을 하나의 워크플로우로 통합한다. 실무자의 검토 및 판단 과정에서 발생하는 전환 비용을 줄이는 데 초점을 맞췄다.

◆바운드포, 데이터바우처 공급기업 3년 연속 선정

바운드포가 과학기술정보통신부와 한국데이터산업진흥원이 주관하는 '2026년 데이터바우처 지원사업' 공급기업으로 선정됐다. 지난 2019년 설립된 바운드포는 AI 모델 개발에 필요한 데이터 설계·생산·검증 전 과정을 제공하는 데이터 파운드리 기업이다.

(사진=바운드포)

바운드포는 이번 사업을 통해 제조, 로보틱스, 자율주행, 의료·바이오 등 다양한 산업 분야의 수요기업에 맞춤형 데이터 팩토리 구축 및 데이터 활용 서비스를 제공할 계획이다.

◆티젠소프트, 한국리서치 대량 메일 발송 솔루션 구축

티젠소프트가 한국리서치에 대량 메일 발송 솔루션(TG 1st EMS)을 구축했다.

이 솔루션은 시스템 유지 관리 및 운영 효율을 높이기 위한 기능 고도화와 함께 자동 메일 응용프로그램인터페이스(API) 구성, 템플릿 관리, 유형별 자동 메일 설정, 발송 대상자 타기팅, 실시간 알림 기능 등을 제공한다.

또 메일 발송 결과를 통계 형태로 제공해 운영 현황을 한눈에 파악하고 효율적인 관리가 가능하도록 지원한다.