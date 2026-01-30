[ZD SW 투데이] 가비아, '산업통상부 장관상' 수상 外

지디넷코리아가 소프트웨어(SW) 업계의 다양한 소식을 한 눈에 볼 수 있는 'ZD SW 투데이'를 새롭게 마련했습니다. SW뿐 아니라 클라우드, 보안, 인공지능(AI) 등 여러 분야에서 활발히 활동하고 있는 기업들의 소식을 담은 만큼 좀 더 쉽고 편하게 이슈를 확인해 보시기 바랍니다. [편집자주]
◆가비아, '산업통상부 장관상' 수상
가비아가 과천펜타원에서 개최된 '제2회 기업경영대상 시상식'에서 산업통상부 장관상을 받았다. 과천시, 과천지식정보타운 기업협의회 등이 주최하는 기업경영대상은 과천지식정보타운 입주 기업 중 기술 혁신과 고용 창출, 사회적 책임을 통해 국가 경제 발전에 기여한 기업을 선정해 시상한다.
가비아는 성장성·혁신성·고용 창출·사회적 책임 등 전 평가 항목에서 높은 점수를 받으며 종합 우수 기업으로 선정됐다. 특히 2024년 과천 통합 사옥 이전과 함께 완공한 과천 데이터센터(IDC)를 기반으로 고성능 AI 인프라 환경을 구축하고 지역 내 양질의 일자리를 창출한 점을 높게 평가받았다.
◆티맥스티베로, 국민대와 클라우드 DB 교육 ·산학협력
티맥스티베로가 국민대학교와 클라우드 네이티브 DBMS '아울디비(OwlDB)'를 활용한 교육 확대를 위해 업무협약을 체결했다.
이번 협약은 산업 현장에서 활용되는 국산 데이터베이스 기술을 교육 과정에 도입하기 위해 추진됐다. 클라우드 환경에 최적화된 실무 역량을 갖춘 인재를 양성하는 동시에 산학 연구 협력도 확대한다.
◆캔버스앤피플, AI 기반 법령·예규·판례 검색 서비스 출시
캔버스앤피플이 세무 전문가의 업무 생산성을 높이기 위한 AI 법령·예규·판례 검색 서비스를 출시했다.
회사는 이번 서비스를 통해 단순한 정보 조회를 넘어 검색과 AI 질의응답을 하나의 워크플로우로 통합한다. 실무자의 검토 및 판단 과정에서 발생하는 전환 비용을 줄이는 데 초점을 맞췄다.
◆바운드포, 데이터바우처 공급기업 3년 연속 선정
바운드포가 과학기술정보통신부와 한국데이터산업진흥원이 주관하는 '2026년 데이터바우처 지원사업' 공급기업으로 선정됐다. 지난 2019년 설립된 바운드포는 AI 모델 개발에 필요한 데이터 설계·생산·검증 전 과정을 제공하는 데이터 파운드리 기업이다.
바운드포는 이번 사업을 통해 제조, 로보틱스, 자율주행, 의료·바이오 등 다양한 산업 분야의 수요기업에 맞춤형 데이터 팩토리 구축 및 데이터 활용 서비스를 제공할 계획이다.
◆티젠소프트, 한국리서치 대량 메일 발송 솔루션 구축
티젠소프트가 한국리서치에 대량 메일 발송 솔루션(TG 1st EMS)을 구축했다.
이 솔루션은 시스템 유지 관리 및 운영 효율을 높이기 위한 기능 고도화와 함께 자동 메일 응용프로그램인터페이스(API) 구성, 템플릿 관리, 유형별 자동 메일 설정, 발송 대상자 타기팅, 실시간 알림 기능 등을 제공한다.
또 메일 발송 결과를 통계 형태로 제공해 운영 현황을 한눈에 파악하고 효율적인 관리가 가능하도록 지원한다.