[ZD SW 투데이] 솔루투스, AI 기반 보험 설계사 플랫폼 출시 外

지디넷코리아가 소프트웨어(SW) 업계의 다양한 소식을 한 눈에 볼 수 있는 'ZD SW 투데이'를 새롭게 마련했습니다. SW뿐 아니라 클라우드, 보안, 인공지능(AI) 등 여러 분야에서 활발히 활동하고 있는 기업들의 소식을 담은 만큼 좀 더 쉽고 편하게 이슈를 확인해 보시기 바랍니다. [편집자주]

◆솔루투스, AI 기반 보험 설계사 플랫폼 출시

솔루투스가 보험 설계사의 업무 생산성을 극대화할 AI 기반 전문 플랫폼 '라이프리 2.0'을 정식 출시했다. 이 플랫폼은 국내 대형 법인보험대리점(GA)인 인카금융서비스의 제이어스총괄과 업무 협약을 맺었다.

인카금융서비스 제이어스총괄 소속 1200여명 설계사들은 보험사 수준의 정밀한 AI 분석 능력을 갖춘 'AI 라피'를 업무 파트너로 활용하게 된다. 솔루투스는 이미 국내 8개 주요 보험사와 협약을 체결했다.

◆몬드리안에이아이, 1조원 '함양 AI 데이터센터' 건립 협력

몬드리안에이아이가 총 사업비 1조 300억원 규모 '함양 AI 데이터센터(HDC)' 건립 사업의 핵심 파트너로 나선다.

진병영 함양군수(가운데)와 홍대의 몬드리안에이아이 대표(왼쪽), 최중림 오리드코리아 대표(오른쪽)가 지난달 30일 인천 송도 몬드리안에이아이 본사에서 '함양 AI 데이터센터' 건립 및 투자 협력을 위한 간담회를 마친 후 기념촬영을 하고 있다. (사진=몬드리안에이아이)

회사는 이번 사업에서 함양 데이터센터의 기술 표준과 운영 인프라 최적화를 전담한다. 특히 기존 코로케이션 위주 방식에서 탈피해 향후 1~2년 내 급성장할 것으로 예상되는 AI 추론 중심 운영 전략을 채택했다.

◆S2W, '인터폴 사이버범죄 전문가 그룹 대면 회의' 참여

에스투더블유(S2W)가 지난 2일부터 홍콩에서 열리는 '제2차 인터폴 사이버범죄 전문가 그룹 대면 회의'에 연사로 초청됐다. 이 행사는 급변하는 사이버안보 환경에 발맞춰 관련 정책의 수립과 이행을 주제로 토의하는 국제회의다.

서현민 S2W 글로벌성장담당 이사는 1일차 행사 중 '사이버공격 발생 이전 단계의 예방 혁신' 세션에서 '대규모 언어모델(LLM) 취약점의 이해: 토큰화 결함부터 다크웹 기반의 예방책까지'를 주제로 발표했다.

◆비즈크러시, 오프라인용 AI 미팅 앱 출시

비즈크러시가 단순한 회의 기록을 넘어 실제 업무 실행까지 자동화하는 기업 전용(B2B) 오프라인용 AI 미팅 앱 '비즈크러시'를 출시했다.

(사진=비즈크러시)

비즈크러시는 조용한 회의실 환경을 기반으로 설계된 기존 미팅 AI와 달리, 카페나 컨퍼런스 등 소음이 심한 외부 비즈니스 현장에서 정확도 높은 성능을 발휘한다. 회의 내용을 실시간으로 캡처해 통역과 기록을 제공하며, 이를 요약본과 즉시 실행 가능한 후속 업무로 연결해 준다.

◆SKAI인텔리전스, 초정밀 3D 데이터 성공 기업으로 조명

SKAI인텔리전스가 연합뉴스TV '찾아라! 성공 레시피'에 출연해 피지컬 AI 시대를 여는 3D 데이터 핵심 기술을 공개했다. 이곳은 디지털 트윈을 구현하는 3D 스캐닝 핵심 기술과 전자동 파이프라인을 갖춘 서비스형 소프트웨어(SaaS) 플랫폼인 '비쓰리(B.Three)'를 제공하고 있다.

SKAI인텔리전스는 최근 알리바바 클라우드와 전략적 업무협약을 체결한 데 이어 세계 최대 유통·소매 리테일 산업 전시회인 'NRF 2026'에 공식 초청 받았다.