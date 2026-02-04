코오롱, 작년 영업익 638억…전년비 흑자전환

코오롱은 4일 지난해 연결기준 잠정 실적으로 매출 5조 8511억원, 영업이익 638억원, 순손실 3443억원을 기록했다고 밝혔다.

매출은 전년 대비 689억원 1.2% 감소했으나 영업이익은 흑자전환했다. 순손실은 적자전환을 기록했다.

매출은 종속회사 코오롱글로벌의 전년 대형 프로젝트 준공에 따른 기저효과로 감소했다.

영업이익은 종속회사 코오롱모빌리티그룹의 수입차 판매 호조 등 영향으로 전년 대비 개선되며 흑자전환했다.

코오롱 원앤온리 타워

순손실은 코오롱글로벌의 잠재 리스크에 대한 선제적 비용 반영과, 코오롱티슈진 주가 상승에 따른 전환사채 관련 파생상품 평가손실이 확대된 영향으로 적자전환했다. 코오롱티슈진이 발행한 전환사채의 전환가액과 주가 간 차이에서 발생한 것으로, 실제 현금 유출이 없는 회계상 평가손익이라고 덧붙였다.

자회사인 코오롱인더스트리 제조 부문은 신규 시장 중심의 사업 성장을 통해 실적 회복을 추진하고, 패션 부문은 경영 효율화와 운영 고도화를 통해 글로벌 경쟁력 강화를 이어갈 계획이다.

코오롱글로벌은 건설경기 불황에도 비주택 수주 1조 6586억원을 포함해 총 3조 572억원의 수주액을 기록했다. 선제적인 비용 반영을 통해 잠재 리스크를 제거하며 실적 정상화를 위한 기반을 마련했다.





코오롱모빌리티그룹은 경영 효율화를 통해 수익 구조를 안정화하고, 자체 모빌리티 서비스 브랜드 ‘702’를 중심으로 중고차 판매 등 신사업 확대를 통해 성장성과 수익성을 동시에 제고할 계획이다.