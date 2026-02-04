꿈쩍 않던 통신사 주가도 올랐다...업종지수 22% 상승

이동통신 3사 주가가 4일 종가 기준 연초 대비 두자릿수 증가세를 기록했다. AI 확산에 따른 반도체 수요가 그려낸 코스피 전체 증가 폭에는 못 미치는 수치지만, 시장 환경에 따라 주가 변동이 크지 않은 통신주의 상승세가 주목된다.

4일 한국거래소(KRX)에 이날 코스피 통신업종지수는 598.20으로 지난해 12월30일 대비 상승률이 22.5%에 이른다. 통신업종지수의 시가총액 대부분이 통신 3사에 몰려있다.

통신주의 성장은 SK텔레콤이 이끄는 모양새다.

이날 SK텔레콤 주가는 장중 7만9400원의 52주 신고가를 기록하며 8만원 돌파 목전까지 도달했다. 최근 국내 통신사 가운데 시가총액 1위를 탈환한 데 이어 격차를 더욱 벌리고 있는 모습이다.

이통 3사 가운데 SK텔레콤이 사이버 침해사고에 따른 비용 등의 악재를 먼저 이겨낸 측면과 함께 엔트로픽 투자 지분 재평가 이슈로 주가가 고공성장을 이어가고 있다. 증권사들도 일제히 목표주가를 상향 조정치를 내놓고 있다.

통신주는 기간통신사 외국인 지분 제한 규제로 극적인 주가 상승이 어려운 편에 속한다. 그런 가운데 SK텔레콤은 이통 3사 중 외국인 지분 소진율이 가장 낮아 주가 상승의 여지가 더욱 남아있다는 점이 주목할 부분이다.

SK텔레콤 주가 행보에는 못 미치나 KT와 LG유플러스도 연초 대비 11~12%의 주가 상승률을 보이며 상승세를 이어가고 있다. 침해사고 수습이 마무리되지 못한 점을 고려하면 적지 않은 주가 상승이란 평가를 받는다.

통신업종이 주가 상승세를 유지할 수 있냐에 향후 관심이 쏠린다. 유무선 통신 본업 자체를 통한 수익 성장을 당장 기대하기 어려운 가운데 성장세는 빠르나 여전히 낮은 비중을 차지하는 신사업에 회사의 성장을 맡겨뒀기 때문이다.

다른 업종 대비 국내서 배당 성향을 높이고 있는 만큼 고배당 기조를 유지해야 추가적인 주가 상승에 발목이 잡히지 않을 것이란 설명이다.

통신사 한 관계자는 “데이터센터와 같은 사업을 시작으로 AI 분야에서 수익 실현이 본격적으로 가시화되고 있다”며 “AI 사업은 그간 투자에 대비해 수익화를 이끌어내는 게 모든 회사의 경영 목표”라고 말했다.