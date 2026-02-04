삼성전자 시총 1천조원 돌파…국내 기업 최초

4일 장중 주가 17만원 육박

디지털경제입력 :2026/02/04 15:39    수정: 2026/02/04 15:58

전화평 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

삼성전자가 4일 국내 기업 최초로 시가총액 1000조원 고지에 올랐다.

4일 한국거래소에 따르면 삼성전자는 이날 종가 16만9천100원을 기록했다. 장중에는 전장 대비 1.13% 오른 16만9천400원을 기록하며 역대 최고가를 경신했다.

삼성전자 서초사옥(사진=뉴스1)

이에 따라 삼성전자 시가총액은 역대 최초로 1000조원을 넘어섰다. 장이 마감한 3시30분 기준 회사의 시총은 1001조108억원이다.

삼성전자 주가는 전날 16만원을 넘어서는 등 연일 최고가를 경신하고 있다. 이는 지난해 하반기부터 글로벌 AI 인프라 투자 급증에 따른 메모리 수요 및 가격 급등세로 인한 결과로 풀이된다.

관련기사

아울러 삼성전자는 그간 발목을 붙잡던 HBM(고대역폭 메모리) 사업에서도 차세대 제품인 HBM4에서 기술력을 회복함에 따라 올해 메모리 점유율 반등이 예상된다.

이에 따라 지난해 4분기에는 국내 기업 최초로 분기 영업이익 20조원을 기록하는 등 역대 최고 실적을 경신했고, 올해는 연간 영업익이 130조원을 넘을 것이라는 전망도 나온다.

전화평 기자peace201@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
삼성전자 영업이익 메모리 시가총액 국내 최초 4일 1천조

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

[단독] 삼성 파운드리, 4·8나노 공정 가격 인상 추진

생성형 AI 패러다임 바뀔까…구글 '지니' 공개에 산업계 지형 변화 예고

[신년 인터뷰] 조준희 KOSA 회장 "AI 승부처는 중동·동남아…완제품 풀스택으로 간다"

코덱스 충격에 주가 폭락했는데…샘 알트먼 ‘무력감’ 발언에 개발자들 폭발

ZDNet Power Center