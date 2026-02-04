코스피 5371.10 '또 최고치'…삼성전자 시총 1천조 돌파

코스닥 0.45% 오른 1149.43 마감

코스피 지수가 사상 최고치를 새로 쓰며 거래를 마감했다.

4일 코스피 지수는 전 거래일 대비 1.57% 오른 5371.10로 장을 마치며 사상 최고치를 경신했다.

이날 코스피 지수는 장 초반 하락했으나 기관 순매수 등에 힘입어 상승하며 장을 마무리지었다.

코스피 시장서 개인과 외국인은 순매도했으나 기관은 1조 7825억원 순매수하면서 장을 견인했다.

삼성전자 주가도 소폭 상승하면서 시가총액(시총)이 1천조를 돌파했다. 삼성전자 주가는 장중 한때 1.13% 오른 16만 9400원까지 올랐지만, 전 거래일 대비 0.96% 오른 16만 9100원으로 거래를 마쳤다. 종가 기준으로 시총은 1001조107억원이다.

