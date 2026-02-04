코스피 5371.10 '또 최고치'…삼성전자 시총 1천조 돌파

코스피 지수가 사상 최고치를 새로 쓰며 거래를 마감했다.

4일 코스피 지수는 전 거래일 대비 1.57% 오른 5371.10로 장을 마치며 사상 최고치를 경신했다.

이날 코스피 지수는 장 초반 하락했으나 기관 순매수 등에 힘입어 상승하며 장을 마무리지었다.

4일 코스피 지수가 사상 최고치를 경신했다. 사진은 서울 여의도 KB국민은행 딜링룸 전경.(사진=KB국민은행)

코스피 시장서 개인과 외국인은 순매도했으나 기관은 1조 7825억원 순매수하면서 장을 견인했다.

삼성전자 주가도 소폭 상승하면서 시가총액(시총)이 1천조를 돌파했다. 삼성전자 주가는 장중 한때 1.13% 오른 16만 9400원까지 올랐지만, 전 거래일 대비 0.96% 오른 16만 9100원으로 거래를 마쳤다. 종가 기준으로 시총은 1001조107억원이다.