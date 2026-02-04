금융연수원, 디지털원격아카이브 특화 운영기관으로 지정

AI·디지털 금융 등 콘텐츠도 확충

금융입력 :2026/02/04 16:09

손희연 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

한국금융연수원은 고용노동부와 한국산업인력공단이 주관하는 '디지털 원격훈련 아카이브(HRD아카이브)'의 금융직무 특화형 운영기관으로 선정됐다고 4일 밝혔다.

디지털 원격훈련 아카이브는 동영상 스트리밍과 유사한 구독형 원격훈련으로,학습자가 필요한 콘텐츠를 자유롭게 선택해 수강할 수 있는 중소기업 대상 정부 지원 사업이다.

올해 한국금융연수원은 금융직무 특화 콘텐츠를 대폭 강화한다. 직접 개발한 최신 과정을 중심으로 커리큘럼을 재정비했으며, 에이전틱 인공지능(AI)과 디지털 금융 분야 콘텐츠를 확충했다.

기업금융·개인금융·외환 등 금융회사 핵심 업무 영역도 최신 사례 기반의 현장 적용도가 높은 과정으로 구성했다.

금융직무뿐만 아니라, 일반직무·공통역·리더십 등 총 5,100여 개의 콘텐츠를 제공하며, 마이크로러닝(micro-learning), 이러닝(e-learning), 숏폼(short-form) 및 실시간 라이브 강의(webinar) 등 다양한 형태로 학습 서비스를 운영할 예정이다.

연수기간은 최소 4개월에서 최대 9개월로 수강을 희망하는 기업은 3월부터 8월 사이에 개강 월을 선택할 수 있으며, 기업 규모에 따라 교육비의 80~90%를 정부에서 지원해 기업의 부담은 최소화했다.

관련기사

우선지원대상기업(금융 및 보험업의 경우, 상시 근로자 수 200명 이하)에게는 1인당 교육비(14만원)의 90%를 지원(자부담금 1만4,000원)하며, 1,000인 미만 기업에게는 1인당 교육비의 80%를 지원(자부담금 2만8,000원)한다.

이준수 한국금융연수원장은 “중소기업 종사자들이 금융·AI 역량을 실무에 바로 적용할 수 있도록 뒷받침하는 현장 중심 플랫폼이 될 것”이라며 “연수원은 변화하는 금융환경 속에서 현장의 전문성과 책임성을 높이는 실질적인 교육파트너로서 역할을 다하겠다”고 말했다.

손희연 기자kunst@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
금융 한국금융연수원

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

[단독] 삼성 파운드리, 4·8나노 공정 가격 인상 추진

생성형 AI 패러다임 바뀔까…구글 '지니' 공개에 산업계 지형 변화 예고

[신년 인터뷰] 조준희 KOSA 회장 "AI 승부처는 중동·동남아…완제품 풀스택으로 간다"

코덱스 충격에 주가 폭락했는데…샘 알트먼 ‘무력감’ 발언에 개발자들 폭발

ZDNet Power Center