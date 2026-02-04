금융연수원, 디지털원격아카이브 특화 운영기관으로 지정

한국금융연수원은 고용노동부와 한국산업인력공단이 주관하는 '디지털 원격훈련 아카이브(HRD아카이브)'의 금융직무 특화형 운영기관으로 선정됐다고 4일 밝혔다.

디지털 원격훈련 아카이브는 동영상 스트리밍과 유사한 구독형 원격훈련으로,학습자가 필요한 콘텐츠를 자유롭게 선택해 수강할 수 있는 중소기업 대상 정부 지원 사업이다.

올해 한국금융연수원은 금융직무 특화 콘텐츠를 대폭 강화한다. 직접 개발한 최신 과정을 중심으로 커리큘럼을 재정비했으며, 에이전틱 인공지능(AI)과 디지털 금융 분야 콘텐츠를 확충했다.

기업금융·개인금융·외환 등 금융회사 핵심 업무 영역도 최신 사례 기반의 현장 적용도가 높은 과정으로 구성했다.

금융직무뿐만 아니라, 일반직무·공통역·리더십 등 총 5,100여 개의 콘텐츠를 제공하며, 마이크로러닝(micro-learning), 이러닝(e-learning), 숏폼(short-form) 및 실시간 라이브 강의(webinar) 등 다양한 형태로 학습 서비스를 운영할 예정이다.

연수기간은 최소 4개월에서 최대 9개월로 수강을 희망하는 기업은 3월부터 8월 사이에 개강 월을 선택할 수 있으며, 기업 규모에 따라 교육비의 80~90%를 정부에서 지원해 기업의 부담은 최소화했다.

우선지원대상기업(금융 및 보험업의 경우, 상시 근로자 수 200명 이하)에게는 1인당 교육비(14만원)의 90%를 지원(자부담금 1만4,000원)하며, 1,000인 미만 기업에게는 1인당 교육비의 80%를 지원(자부담금 2만8,000원)한다.

이준수 한국금융연수원장은 “중소기업 종사자들이 금융·AI 역량을 실무에 바로 적용할 수 있도록 뒷받침하는 현장 중심 플랫폼이 될 것”이라며 “연수원은 변화하는 금융환경 속에서 현장의 전문성과 책임성을 높이는 실질적인 교육파트너로서 역할을 다하겠다”고 말했다.