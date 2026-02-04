카카오페이증권 예탁 자산 10조원 돌파

카카오페이증권은 1월 기준으로 예탁 자산이 10조원을 넘어섰다고 4일 밝혔다.

예탁 자산은 국내외 주식 평가금액과 원화·외화 예수금, 펀드 자산 등을 모두 포함한 자산이다.

2025년 1월 대비 예탁 자산은 전년 대비 155% 증가했다고 카카오페이증권 측은 부연했다.

회사 관계자는 "예탁 자산을 주요 성과지표(KPI)로 설정하고 비즈니스 기초 체력으로 관리해 왔다"며 "신규 자금 유입을 중심으로 늘어났으며, 작년 한 해동안 주식 평가액 증가분 중 신규 자금유입에 해당하는 순매수 비중은 85%"라고 설명했다.

카카오페이증권은 올해 연금저축과 ISA 등 절세 상품 고도화, ‘모으기’ 기능 확대, 인공지능(AI) 기반 국내주식 정보 서비스 강화를 진행할 계획이다. 아울러 정부가 추진 중인 ‘국내시장 복귀계좌(RIA)’ 도입에 맞춰 해외주식 투자자가 자산을 국내로 이전해 절세 혜택을 받을 수 있도록 지원하는 서비스도 준비중이다.

카카오페이증권 신호철 대표는 “예탁 자산 10조원은 장기투자 문화 확산과 사용자 신뢰가 쌓여 얻은 결과”라며 “이를 새로운 출발점으로 삼아 더 많은 투자자가 자산을 성장시킬 수 있는 구조를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.