월마트 신임 CEO "업무 수행 방해 요소 공유해달라"

존 퍼너 월마트 신임 최고경영자(CEO)가 직원들에게 업무 수행을 방해하는 요소에 대해 공유해달라고 요청했다.

3일(현지시간) 블룸버그 등 외신에 따르면 퍼너 CEO는 이달 1일 취임 이후 전 직원에게 보낸 첫 성명에서 "간단한 부탁이 있다"며 "업무 속도를 늦추거나 일을 더 어렵게 만드는 한 가지를 내게 알려달라"고 당부했다.

퍼너 CEO는 월마트에서 평생 근무해 온 인물로, 취임 초기 몇 주 동안 전 세계 매장과 공급망 시설, 지원 부서를 직접 방문할 예정이다. 그는 현장에서 직원들과 직접 대화하며 어떤 개선이 필요한지 파악하겠다고 언급했다.

존 퍼너 월마트 신임 CEO. (사진=월마트)

이는 최근 몇 년간 다른 기업 최고경영자들이 취한 접근 방식과 유사하다. 가령 앤디 재시 아마존 CEO와 제이미 다이먼 JP모건체이스 CEO은 지난해 각각 직원들에게 제거해야 할 기업 내 관료주의 사례를 공유해달라고 말한 바 있다.

월마트는 전 세계적으로 약 210만 명의 직원을 두고 있으며 이 중 160만 명이 미국에서 근무하고 있다.

퍼너 CEO는 월마트가 중요한 전환점에 도달한 시점에서 자신의 경영 방향을 정립하려 하고 있다. 월마트는 최근 시가총액 1조 달러(약 1451조4000억원)를 돌파했으며 전자상거래 분야에서의 성과를 바탕으로 젊고 부유한 신규 고객층까지 기반을 넓히는 데 성공했다.

현재 월마트는 전사적인 운영 전반에서 인공지능(AI)을 접목하는 방안을 추진 중이다.

퍼너 CEO는 "나는 이 비즈니스를 밑바닥부터 배울 수 있는 특권을 누려왔다"며 "그 경험들이 나의 리더십 스타일을 형성했다. AI는 의사결정을 단순화하고 직원들이 고객과 동료에게 많은 시간을 쓸 수 있도록 여유를 만들어주고 있다"고 설명했다.