코티, 실적 부진·주가 반토막에 경영진 전면 교체

글로벌 뷰티기업 코티(Coty)가 실적 부진과 주가 급락 속에서 최고경영자(CEO)를 전면 교체하며 쇄신에 나섰다.

22일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 코티는 프록터앤드갬블(P&G) 출신의 베테랑 경영자 마르쿠스 스트로벨을 집행회장 겸 임시 최고경영자(CEO)로 선임할 예정이다. 스트로벨은 내년 1월 1일부터 회장과 CEO 역할을 동시에 맡는다.

스트로벨은 P&G에서 33년간 근무하며 스킨케어·퍼스널케어 부문 사장을 지낸 소비재 전문가로, 지난해 은퇴했다.

코티 향수 브랜드 오리젠. (사진=코티 홈페이지)

코티는 스트로벨의 선임과 함께 피터 하프 회장과 수 나비 CEO의 퇴진을 공식 발표할 예정이다.

이번 경영진 교체는 앞서 FT가 보도한 내용이 공식화된 것으로, 코티 주가는 올해 들어 50% 이상 급락했다. 현재 코티의 시가총액은 28억5천만 달러(4조2천208억원)로 하프 회장과 지배주주인 JAB홀딩스가 지난 10년간 공격적인 인수·합병(M&A)에 투입한 금액에 비하면 크게 줄어든 상태다.

30년간 코티 이사회에 몸담아온 하프 회장은 지난 4월 JAB의 매니징 파트너직에서 은퇴한 데 이어 이번에 코티에서도 물러난다.

시장에서는 스트로벨 체제 아래 구조조정과 사업 재편이 본격화될 것으로 보고 있다. 코티는 림멜과 맥스팩터 등 대중 화장품 브랜드 매각을 포함한 전략적 검토를 진행 중이며, 매출 부진을 타개하기 위해 대중 및 고급 향수 사업 통합도 추진하고 있다.

앞서 코티는 헤어케어 브랜드 웰라의 잔여 지분 25.8%를 사모펀드 KKR에 7억5천만 달러(1조1천107억원)에 매각하는 데 합의하며 포트폴리오 정리에 속도를 내고 있다.