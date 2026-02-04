이마트, 밸런타인데이 맞이 최대 40% 할인전 진행

이마트는 오는 14일까지 밸런타인데이 기획전을 열고 벨기에, 이탈리아, 스위스 등 유럽 프리미엄 초콜릿부터 이마트 단독 상품까지 220여종의 초콜릿을 최대 40% 할인한다고 4일 밝혔다.

이마트 앱 내 밸런타인데이 이벤트 페이지를 통해 초콜릿 최대 30% 할인 쿠폰을 제공한다. 초콜릿 전 품목을 1·2·3만원 이상 구매 시 각 10·20·30%를 할인받을 수 있는 쿠폰이다. 이마트 앱에서 다운로드해 계산대에서 제시하면 할인 혜택이 적용된다.

대중적 인지도가 높은 프리미엄 초콜릿 ‘페레로 콜렉션 T24’는 행사카드 전액 결제 시 40% 할인한다.

이마트 잔망루피 협업 기획 상품. (제공=이마트)

인기 캐릭터 ‘잔망 루피’와 협업한 이마트 단독 상품 12종도 선보인다. ‘잔망루피 해태 미니자유시간’과 ‘잔망루피 크라운산도’, ‘잔망루피 ABC x 미니크런키’ 등 5종 상품에는 키링, 목베개, 파우치, 미니 서랍장 등 잔망루피 캐릭터 굿즈도 동봉됐다.

올해 이마트는 지난해 밸런타인데이 초콜릿 매출 신장에 힘입어 물량을 전년보다 12% 늘렸다.

또 초콜릿 펜을 이용해 생 딸기에 직접 메시지를 적어 특별함을 선물할 수 있는 ‘초콜릿 레터링 딸기 만들기 세트’도 선보인다. 설향 품종 딸기를 가장 큰 사이즈로 분류되는 특(22g)사이즈 8개와 초콜릿 펜으로 구성했다.

송재희 이마트 바이어는 “밸런타인데이를 맞아 인기 캐릭터를 활용한 차별화 상품부터 프리미엄 초콜릿 할인까지 풍성한 행사를 준비했다”며 “대형 할인 행사를 준비한 만큼, 많은 고객들이 이마트를 찾아 행복한 밸런타인데이를 보내시길 바란다”고 말했다.