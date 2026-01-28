"압도적 1위" 목표 내건 이마트…해법은 '트레이더스'

이마트가 올해 ‘압도적 1위’라는 목표를 이루기 위해 트레이더스에 집중하고 있다.

그동안 이마트 실적을 뒷받침해 온 만큼 자체 브랜드(PL) 강화와 신규 출점 전략을 통해 트레이더스를 더 성장시키겠다는 전략이다.

작년 3분기, 트레이더스 분기 매출 1조원 돌파

28일 앱·결제 리테일 분석 서비스 와이즈앱·리테일에 따르면 지난해 12월 기준 창고형 할인마트의 순 결제추정금액 인덱스는 4년 전인 2021년 대비 두 배 이상 증가했다.

오프라인 전문몰(올리브영·다이소)의 2021년 12월 순 결제추정금액을 100으로 뒀을 때, 창고형 할인마트의 결제 규모는 당시 74.2에 불과했지만, 지난해 12월 147.1로 치솟았다.

트레이더스 구월점. (제공=이마트)

같은 기간 대형마트는 하락세를 기록했다. 대형마트의 순 결제추정금액은 2022년 122.9로 정점을 찍은 뒤 2023년 111.7, 2024년 111.4로 하락하다 지난해 12월에는 87.5로 주저앉았다. 2021년 12월 대비 결제 규모가 12.5% 줄어든 것이다.

실제 이마트 실적도 트레이더스가 지탱했다. 지난해 3분기 트레이더스 총 매출은 전년 동기 대비 3.6% 증가한 1조4억원을 기록했고 영업이익은 전년 동기 대비 11.6% 늘어난 395억원을 달성했다. 트레이더스가 분기 매출 1조원을 돌파한 것은 이번이 처음이다.

이마트의 3분기 별도 기준 총매출과 영업이익이 전년 동기 대비 각각 1.7%, 7.6% 줄었음에도, 연결 기준 영업이익이 35.5% 늘어난 것이 트레이더스 덕분이라는 분석이 나오는 배경이다.

트레이더스는 지난 2010년 11월 1호점인 구성점을 시작으로 현재 24개 점포를 운영 중이다. 단순 계산하면 1년마다 약 1.6개의 점포 문을 연 것이다.

점포당 매출 기준으로는 본체인 할인점(이마트)를 크게 앞서고 있다. 지난해 기준 트레이더스의 점포당 매출은 1천613억원으로 이마트(890억원)와 700억원 넘게 차이났다.

지난해 4분기에도 트레이더스가 이마트 전체 실적을 지탱했을 것이라는 관측이 나오고 있다.

업계 관계자는 “작년 4분기에도 대형마트 실적이 좋지 않았을 것으로 예상된다”면서도 “이마트 역시 트레이더스를 빼면 실적이 역성장할 것으로 전망되지만 트레이더스는 이익을 냈을 것”이라고 말했다.

“주요 경쟁력은 PL”…신규 출점도 검토

이마트도 트레이더스에 총력을 기울이고 있다. 트레이더스 주요 경쟁력으로 꼽는 PL 재단장에 나섰기 때문이다.

앞서 이마트는 지난해 3분기 트레이더스가 매출 1조원을 넘긴 이유로 대용량·가성비 중심의 상품과 글로벌 소싱 역량을 결합한 T 스탠다드를 꼽은 바 있다. 실제 T 스탠다드 상품의 지난해 누계 기준 매출은 전년 대비 약 22.6% 증가했다.

이마트 PL 'T 스탠다드' 신규 로고. (사진=키프리스)

여기에 최근 T 스탠다드 신규 로고를 상표 출원했다. 이번 상표 변경은 T 스탠다드를 선보인 지 약 6년 만이다.

새로운 로고는 올해 3월 생산분부터 순차적으로 변경할 예정이다. 현재 로고로 판매 중인 잔여 제품 소진 및 신규 발주 시점에 따라 일부 차이가 있다.

이마트 관계자는 “볼드하고 심플한 신규 로고는 T 스탠다드 PL의 강력한 자신감을 드러낼 수 있는 디자인”이라며 “이를 통해 매장을 방문한 고객이 보다 빠르게 브랜드를 인식하고 구매할 수 있도록 설계한 것이 특징”이라고 말했다.

관련기사

여기에 트레이더스를 중심으로 신규 출점도 지속한다. 이마트는 올해 말 의정부 트레이더스를 개점하고, 추후 인천 서부권과 창원 스타필드 내에도 출점할 예정이다. 할인점인 이마트의 올해 신규 출점 계획은 없는 것과 상반된다.

앞선 관계자는 “올해 말 목표로 의정부 트레이더스 출점을 준비 중이지만 일정은 미정”이라며 “아직 트레이더스가 들어서지 않은 지방 거점 점포 중심으로 신규 출점을 검토 중”이라고 설명했다.