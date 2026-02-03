[ZD e게임] '명일방주: 엔드필드', 공학적 자동화와 개척 서사가 빚어낸 독창적 문법

그리프라인이 선보인 '명일방주: 엔드필드(이하 엔드필드)'가 지난 달 22일 정식 출시되며 서브컬처 시장에 새로운 이정표를 제시했다. 이번 신작은 전작의 2D 타워 디펜스 방식을 과감히 탈피해, 3D 실시간 전략 RPG로의 완전한 장르적 변신을 꾀했다. 무대는 전작으로부터 150년이 흐른 행성 '탈로스 II'로, 이용자는 기억을 잃은 '관리자'가 되어 문명의 재건과 개척을 총괄하게 된다.

'엔드필드'의 가장 뚜렷한 특징은 공장 경영 시뮬레이션 요소를 캐릭터 성장 구조에 깊숙이 이식했다는 점이다. 이용자는 핵심 장치인 '프로토콜 앵커 코어(PAC)'를 기점으로 생산 라인을 설계하고, 원자재 채굴부터 가공까지 전 공정을 자동화해야 한다.

단순히 반복 전투를 통해 장비를 얻는 기존 방식에서 벗어나, 직접 설계한 산업 단지에서 전투에 필요한 장비와 소모품을 생산하는 흐름이 핵심이다.

그리프라인 명일방주: 엔드필드

이러한 공학적 시스템은 자칫 복잡하게 느껴질 수 있으나, '청사진' 기능을 통해 이를 보완했다. 이용자는 튜토리얼 성격의 시뮬레이션을 수행해 최적화된 설비를 획득할 수 있으며, 다른 이용자가 공유한 공장 레이아웃을 자신의 기지에 즉시 적용할 수도 있다. 이는 고도화된 전략을 공유하고 발전시키는 '집단지성'의 재미를 서브컬처 장르에 맞게 풀어낸 것으로 풀이된다.

탐험의 재미는 불필요하게 넓은 공간 대신 정교한 설계에 집중한 '하코니와' 방식의 필드 구성에서 비롯된다. 이용자는 맵 곳곳의 전력망을 복구하고 '집라인 네트워크'를 직접 구축해 자신만의 효율적인 이동 경로를 확보해야 한다. 오리지늄 회로를 복구하는 기술 퍼즐과 환경 개조 요소는 단순한 이동을 목적이 명확한 '개척 행위'로 확장해 몰입도를 높인다.

그리프라인 명일방주: 엔드필드

실시간 전투는 4인 1조의 스쿼드 단위로 전개되며, 이용자가 조작하는 캐릭터 외에 나머지 팀원은 고도화된 AI가 제어한다. 물리, 열기, 냉기, 전기, 자연 등 고유한 상태 이상 시너지를 활용한 연계기는 액션의 타격감을 더한다.

특히 전장에서 즉석으로 방어 타워를 구축하는 '산업 전술'은 공업 시스템과 전투를 유기적으로 연결해 '엔드필드'만의 독자적인 색채를 완성한다.

과금 구조와 캐릭터 설계에서는 대중성을 확보하려는 시도가 읽힌다. 고등급 캐릭터의 보유 여부보다는 속성별 특성에 맞춘 조합의 가치를 높게 설정했다. 실제로 게임 내에서는 낮은 등급의 캐릭터도 전략적 활용도에 따라 필수 자원으로 기용된다. 이는 캐릭터와 무기 획득 경로를 분리한 구조와 맞물려 이용자의 결제 부담을 완화하고 있다.

그리프라인 명일방주: 엔드필드

서사 구조는 '연결'이라는 핵심 키워드를 중심으로 세계관의 비밀을 하나씩 풀어낸다. 초반부의 방대한 고유명사와 불친절한 설정이 진입 장벽으로 작용할 수 있으나, 백과사전 형태의 데이터베이스(EFDB)와 밀도 높은 연출을 통해 이를 극복하려 노력했다.

기술적으로는 최대 120FPS의 네이티브 프레임 레이트와 엔비디아 DLSS 기능을 지원해 안정적인 구동 환경을 구축했다.

모바일과 PC, 콘솔을 아우르는 멀티 플랫폼 환경에서도 화려한 스킬 효과와 복잡한 공장 시설을 끊임없이 구현해낸 점은 고무적이다. 햅틱 피드백을 지원하는 컨트롤러 최적화 역시 게임패드 이용자들의 편의성을 크게 향상시켰다.

관련기사

그리프라인 명일방주: 엔드필드

다만, 장르 간의 결합이 깊은 만큼 초반 학습 피로도는 향후 운영의 핵심 과제가 될 전망이다. 자동화 공정의 쾌감을 느끼기 전까지 이어지는 긴 호흡의 튜토리얼과 수동 조작 중심의 이동 방식은 라이트 이용자에게 높은 진입 장벽이 될 수 있다.

이러한 시스템적 복잡도를 장기적인 '숙제'가 아닌 지속적인 '연구의 재미'로 유지할 수 있느냐가 흥행의 관건이 될 것으로 관측된다.