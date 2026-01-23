'명일방주: 엔드필드', 출시 초반 '순항'…PS 스토어 1위 점령

그리프라인의 3D 전략 RPG '명일방주: 엔드필드'가 글로벌 시장 출시와 동시에 가시적인 성과를 거두며 순조로운 출발을 알렸다. 기존 '명일방주' 지식재산(IP)의 탄탄한 팬덤과 3D 건설 자동화 시스템이라는 조합이 이용자 취향을 저격했다는 평가다.

명일방주: 엔드필드는 22일 출시 직후 플레이스테이션(PS) 스토어에서 이용자 평점 4.33점(5점 만점)이라는 높은 점수를 기록하고 있다. 특히 한국 시장에서는 신규 게임 부문 '베스트셀러'와 '최다 다운로드' 1위 자리에 올랐다.

전문 비평가 시선도 대체로 긍정적이다. 글로벌 게임 리뷰 집계 사이트인 메타크리틱과 오픈크리틱에서는 모두 79점을 기록했다. 전반적인 디자인과 세계관뿐만 아니라 수집형 RPG와 공장 건설 시스템이라는 독특한 장르 결합이 호평을 이끌어 냈다.

1월 23일 기준, 오픈크리틱(위), 메타크리틱(아래) 평균 평가 점수. 사진=각 홈페이지 화면 캡처

이번 작품은 기술적 완성도가 돋보였다. 기존 2D 중심 전작에서 3D 오픈월드로 전환했음에도 다양한 기기 환경에서 안정적으로 구동되는 최적화 수준에 높은 점수를 주고 있다.

행성 '탈로스-II'의 황량하면서도 신비로운 분위기를 정교하게 구현한 그래픽 역시 몰입감을 높이는 요소다. 단순한 시각적 효과를 넘어, 자원을 채굴하고 전력망을 연결하는 공장 자동화 시스템의 사용자화면·사용자경험(UI·UX)이 직관적으로 설계됐다는 점도 강점으로 꼽힌다.

그리프라인 '명일방주: 엔드필드' 자동화 시스템.

다만 모든 평가가 호의적인 것만은 아니다. 게임 진행의 핵심인 자동화 시스템과 복잡한 세계관을 설명하기 위해 마련된 튜토리얼이 지나치게 방대하다는 지적이 나온다. 초반 빌드업 과정에서 이용자가 학습해야 할 정보량이 많아, 본격적인 재미를 느끼기까지는 다소 시간이 걸린다는 분석이다.

출시 초반 성적표를 종합해보면 명일방주: 엔드필드는 차별화된 게임성을 바탕으로 시장에 성공적으로 안착한 것으로 보인다.

관련기사

명일방주: 엔드필드는 그리프라인이 선보인 3D 전략 RPG 신작으로, 누적 다운로드 1억건을 돌파한 '명일방주' IP 최신작이다. 기존 모바일 중심 시리즈를 콘솔과 PC까지 처음 확장한 작품이며, 글로벌 사전 등록은 3천500만명을 돌파해 출시 전부터 높은 관심을 보였다.

이 게임은 공식 PC 런처와 에픽게임즈 스토어, 애플 앱스토어, 구글 플레이스토어, 갤럭시 스토어에서 이용 가능하며 플랫폼 간 진행 데이터 연동을 지원한다.