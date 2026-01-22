그리프라인, '명일방주: 엔드필드' 글로벌 정식 출시

그리프라인은 자사의 3D 전략 RPG 신작 '명일방주: 엔드필드'를 플레이스테이션5, PC, 모바일 플랫폼으로 글로벌 정식 출시했다고 22일 밝혔다. 이번 신작은 공식 PC 런처와 에픽게임즈 스토어, 애플 앱스토어, 구글 플레이, 갤럭시 스토어에서 이용 가능하며, 플랫폼 간 진행 데이터 연동을 지원한다.

‘명일방주: 엔드필드’는 누적 다운로드 1억건을 돌파한 ‘명일방주’ IP의 최신작이다. 기존 모바일 중심의 시리즈를 콘솔과 PC까지 확장한 첫 번째 작품으로, 글로벌 사전 등록자 3천500만명을 돌파하며 출시 전부터 높은 관심을 받았다.

정식 출시를 기념해 접속하는 모든 이용자에게는 출석 및 마일스톤 보상을 통해 최대 135회 모집에 해당하는 혜택이 제공된다.

게임은 탐험 중심의 프런티어 서사와 전략적 실시간 전투, 자동화 기반의 기지 및 생산 시스템을 결합했다. 플레이어는 10년간의 동면에서 깨어난 전설적인 ‘관리자’가 되어 미개척 행성 ‘탈로스 II’를 개척해야 한다. 핵심 콘텐츠인 ‘통합 공업 시스템’을 통해 공업 시스템과 전력망을 설계하고 장비와 의약품 등 자원을 생산하는 산업 기반을 구축할 수 있다.

전투 시스템은 최대 4명의 오퍼레이터로 분대를 구성해 실시간으로 지휘하는 방식이다. 각 캐릭터의 스킬과 속성, 원소 시너지를 조합한 연속 콤보로 전략적인 전투를 진행할 수 있다. 기술적으로는 PC 버전에서 120프레임 옵션을 지원하며, 엔비디아 DLSS 초해상도 및 프레임 생성 옵션을 제공한다. 또한 PS 및 엑스박스 컨트롤러의 햅틱 피드백 기능을 지원해 조작 몰입감을 높였다.

해묘 ‘명일방주: 엔드필드’ 프로듀서는 "명일방주 IP를 3D로 확장하는 것은 큰 도전이자 오랜 목표였다"며 "수많은 시행착오 끝에 자동화 공장 시스템을 구현 가능한 게임 구조로 완성할 수 있었고, 그 결과가 현재의 엔드필드"라고 밝혔다.