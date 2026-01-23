요스타, 모바일RPG '명일방주' 서비스 6주년 기념 첫 공식 팝업스토어 오픈

요스타(YOSTAR)는 모바일 디펜스 RPG ‘명일방주’ 서비스 6주년을 기념해 첫 공식 팝업스토어 ‘겨울의 초대장’을 오픈했다고 23일 밝혔다.

이번 팝업스토어는 6주년을 맞아 그간 뜨거운 성원을 보내준 이용자들에게 감사의 마음을 전하기 위해 마련됐으며, 전시 공간과 콜라보 카페, 코스어 촬영 이벤트, 공식 굿즈 판매 등 풍성한 콘텐츠로 구성됐다.

다음 달 8일까지 롯데시네마 건대입구점 3층 브이스퀘어에 마련하는 전시 공간에는 ‘명일방주’의 6년간 여정을 담은 히스토리 콘텐츠와 특별 테마로 꾸며진 포토존이 마련돼 팬들에게 특별한 추억을 선사한다.

또한 콜라보 카페에서는 ‘아미야 메딕’, ‘골든글로우’, ‘루멘’, ‘트라고디아’ 등 4종 캐릭터를 테마로 한 음료 4종과 디저트 4종을 선보이며, 해당 캐릭터의 음료에는 스트로우 픽이, 디저트에는 케이크 픽이 제공돼 소장 가치를 더했다는 것이 회사 측의 설명이다.

이와 함께 카페 메뉴 구매자 전원에게는 4종의 콜라보 캐릭터 코스터 중 랜덤 1종이 구매한 메뉴 수량에 따라 증정된다.

특히 오는 24일과 31일에는 게임 속 캐릭터로 완벽 변신한 코스어들과 기념 촬영 이벤트가 진행된다.

24일에는 이번 6주년 업데이트 신규 캐릭터 ‘호시구마 더 브리처(코스어 루아)’와 ‘하루카(코스어 죠미)’가, 31일에는 ‘아미야 메딕(코스어 먼지)’와 ‘골든글로우(코스어 모모땅)’가 등장해 팬들에게 특별한 추억을 선사할 예정이다.

뿐만 아니라 현장에는 ‘명일방주’ 테마의 네컷사진 촬영 부스와 카드 커버 및 컬러 네임 스티커 제작이 가능한 체험 공간이 마련돼 방문객들이 직접 참여해 즐길 수 있다.

굿즈샵에서는 6주년 기념 공식 굿즈는 물론 팝업스토어 한정 굿즈까지 다양한 상품을 선보이며, 굿즈 구매 시 다채로운 증정품도 제공한다.