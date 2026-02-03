최강록 요리를 편의점에서…GS25, 흑백요리사2 협업 상품 출시

GS25가 넷플릭스 시리즈 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌2’의 주요 출연 셰프들과 협업 상품을 출시한다고 3일 밝혔다.

오는 4일부터 순차 출시되는 이번 협업 상품에는 ▲흑백요리사2 최종 우승자 최강록 셰프 ▲서울엄마 우정욱 셰프 ▲최유강 셰프 ▲중식마녀 이문정 셰프 ▲프렌치파파 타미 리 셰프 등이 참여하며, 주차별로 다양한 콘셉트의 상품을 선보일 계획이다. 최강록 셰프의 간편식 상품은 우승 이후, 편의점 업계에서 최초로 선보이는 차별화 상품이다.

‘최강록 날치알명란&계란주먹밥’은 명란을 오븐에 구워 비린 맛을 잡고 고소함을 극대화했다. 짭짤한 명란과 날치알을 와사비마요에 버무려 깔끔한 끝맛을 살렸으며, 달달한 일본식 계란말이를 더해 풍미를 높인 일본식 삼각김밥이다.

[GS25에서 모델이 간편식품 진열대 앞에서 흑백요리사2 협업 상품 출시 안내 홍보물을 들고 있다. (제공=GS리테일)

‘서울엄마 소불고기김밥’은 서울엄마 우정욱 셰프가 운영하는 한식 다이닝 및 김밥 브랜드 ‘가지가지김밥’ 상품을 벤치마킹해 개발했다.

‘최유강 랍스터샌드’는 미슐랭 맛집으로 유명한 최유강 셰프의 ‘코자차’와 협업한 상품이다. ‘최유강 랍스터샐러드’는 랍스터 어깨살 샐러드에 계란, 블랙올리브 토핑에 매콤한 칠리마요소스 드레싱을 더해 신선한 채소와 함께 풍부한 맛을 즐길 수 있는 상품이다.

GS25는 상품 출시를 기념해 4일부터 간편식 협업 상품별 출시일로부처 1주일간 GS Pay로 결제 시 GS ALL 포인트를 즉시 50% 페이백하는 행사를 진행한다.